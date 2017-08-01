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Последний месяц лета станет самым солнечным вместе с Azimut Hotels

Последний месяц лета станет самым солнечным вместе с Azimut Hotels

Международная сеть отелей AZIMUT Hotels проводит вдохновляющий конкурс-флэш-моб. Победитель проведет несколько незабываемых дней в городе, где можно опередить время, – Владивостоке.

Конкурс «Найди Солнце по Азимуту» стартует 1 августа. Первый российский бренд международной отельной сети объединит под своими хэштегами вдохновляющие таймлапс – видео из серии фотографий, снятых с фиксированной точки.

Совершившая кругосветное путешествие одна на яхте в 16 лет Эбби Сандерленд, отправившийся на самый дальний пик Антарктиды Беар Гриллс, проплывший на лодке из папируса от берегов Марокко в Барбадос легендарный Тур Хейрдал, – что их объединяет? Солнце на горизонте! AZIMUT Hotels предлагает каждому поделиться своими местами силы в одном из 12 городов присутствия сети или в любом, самом неожиданном, неизвестном, маленьком, но любимом уголке страны.

До 1 сентября история Вашего солнца, проходящего свой путь над красивыми городскими и природными пейзажами России, может претендовать на победу. Для этого при размещении таймлапс на личной странице в социальных сетях достаточно поставить два официальных хэштега конкурса, #найдисолнцепоазимуту, #azimuthotels, и указать город своего проживания.

Под брендом AZIMUT Hotels открыты отели со smart-концепцией в самых удаленных точках России, таких как Новосибирск, Якутск и Мурманск. В качестве главного приза для автора лучшего таймлапс сеть приготовила путешествие для двоих на край Континента. Победителя ждет невероятный Владивосток: город больших кораблей, вкуснейших морепродуктов, красивых мостов, незабываемых закатов и рассветов на высоких сопках и в живописных бухтах.

К участию в конкурсе «Найди Солнце по Азимуту» принимаются работы, выложенные с 1 августа по 1 сентября. Имя победителя будет названо 5 сентября. Его ждет оплаченные для двоих персон перелет (эконом-класс) и 4 ночи в AZIMUT Отель Владивосток. Наградой за второе и третье место станут 3 и 2 ночи в любом из 18 отелей сети AZIMUT Hotels на территории России. Также каждый из призеров конкурса получит на память практичный подарок – биван (надувной мобильный диван), с которым созерцание самых красивых видов будет еще более долгим и комфортным, а коллекция таймлапс уникальной.

02.08.2017

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