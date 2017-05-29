Мастеру наружной рекламы фирме "ГРАТТ" 25 лет

Рекламное агентство «Фирма ГРАТТ» основано в Санкт-Петербурге 29 мая 1992 г. Звание «Мастер» присвоено «ГРАТТу» в 1996 г. По этому поводу в газетах писали «…новинка Фирмы ГРАТТ вызвала лавину эмоций.

Рекламоноситель этой фирмы был признан лучшим в конкурсе «Мастер класс 96», проходившем в Северной столице в рамках фестиваля «Дни европейской культуры». (газета «Комерсантъ» №21 от 18.07.1996 г.).

За четверть века агентство не только укрепило свои позиции, но и вышло на новые рынки, предложив свои высокие стандарты качества и профессионализм. Сегодня «ГРАТТ» один из крупнейших игроков Северо-запада по размещению наружной рекламы, indoor-рекламы, рекламы в метро, компания занимает уверенные позиции на рынке транзитной рекламы, выходит на рынок digital-услуг. С 2016 г. агентство начало работать в области спортивного маркетинга, подписав контракт с ХК «Динамо» (Санкт-Петербург). В 2017 г. между «Фирмой ГРАТТ» и СК «Юбилейный» было подписано партнерское соглашение по размещению рекламы на спортивном объекте и прилегающей инфраструктуре.

Праздничный вечер по случаю юбилея прошел в самом центре северной столицы – в Петропавловской крепости. Поздравить ГРАТТовцев пришли операторы рекламного рынка, партнеры-агентства, клиенты, члены АКАР и друзья.