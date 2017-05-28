Власти Забайкалья решили поддержать районные газеты "социальной подпиской"

Проект «Социальная подписка» реализуется в Забайкальском крае с целью поддержки государственных и муниципальных газет. Планируется, что с помощью местного бизнеса будет организована подписка на газеты для бюджетных и социальных учреждений, а также для местных персона влияния и общественных активистов.

Власти при этом объясняют свои мотивы исключительно благими целями, а некоторые эксперты считают, что эпоха бумажной прессы в любом случае подходит к концу.

Проект будет «подспорьем нашим муниципальным партнерам, чтобы газеты держались на плаву, чтобы они ни в коем случае не закрывались», — сказал на пресс-конференции в Чите руководитель администрации губернатора Забайкальского края Дмитрий Кочергин. Сейчас опыт «Социальной подписки» опробуется на краевом издании «Забайкальский рабочий». Как пишет «Забмедиа», финансирование подписки для районных газет будет осуществляться за счет предпринимателей в виде спонсорской помощи.

«В прошлом году мы убедили наших коллег из промышленно-инвестиционного совета профинансировать гранты на муниципальные газеты, — рассказал чиновник. — В принципе, этот опыт показал, что такая поддержка со стороны бизнеса является достаточно действенной, потому что понятно, что с финансированием сейчас не очень все хорошо, и районные газеты переживают не лучшие времена. Но, тем не менее, мы понимаем, что эти печатные издания, особенно у себя в районах, крайне востребованы. Местное население с большим доверием относится к районным газетам, читает их с удовольствием. Очень много там острых тем поднимается. Безусловно, такие печатные издания мы должны поддерживать».

Издание «Забайкальский рабочий», на котором «обкатывается» проект, признается, что сейчас, благодаря «социальной подписке», еженедельно в районы уходит около 4 тыс. дополнительных экземпляров издания. Судя по данным, приведенным на сайте газеты, тираж в 2016 году составлял 3,6 тыс. экземпляров, номера с телепрограммой — до 6 тыс. экземпляров при населении региона 1,07 млн человек.

По мнению политолога Анатолий Савостина, районные газеты действительно пользуются спросом у населения, и в некотором смысле поддержка муниципальной прессы — это поддержка «некой социальной инфраструктуры, необходимой обществу, и связующей его». «Однако в достаточно обозримом будущем бумажная пресса — не исчезнет конечно же, но потеряет былое значение. Эпоха бумажных газет неизбежно заканчивается, — сказал он в интервью ИА REGNUM. — Интернет проникает в самые отдаленные уголки страны, но для старшего поколения газеты еще играют большую роль. Если их отнять, то люди испытают большой дискомфорт».