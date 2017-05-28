Власти Забайкалья решили поддержать районные газеты "социальной подпиской"
Проект «Социальная подписка» реализуется в Забайкальском крае с целью поддержки государственных и муниципальных газет. Планируется, что с помощью местного бизнеса будет организована подписка на газеты для бюджетных и социальных учреждений, а также для местных персона влияния и общественных активистов.
Власти при этом объясняют свои мотивы исключительно благими целями, а некоторые эксперты считают, что эпоха бумажной прессы в любом случае подходит к концу.
«В прошлом году мы убедили наших коллег из промышленно-инвестиционного совета профинансировать гранты на муниципальные газеты, — рассказал чиновник. — В принципе, этот опыт показал, что такая поддержка со стороны бизнеса является достаточно действенной, потому что понятно, что с финансированием сейчас не очень все хорошо, и районные газеты переживают не лучшие времена. Но, тем не менее, мы понимаем, что эти печатные издания, особенно у себя в районах, крайне востребованы. Местное население с большим доверием относится к районным газетам, читает их с удовольствием. Очень много там острых тем поднимается. Безусловно, такие печатные издания мы должны поддерживать».
По мнению политолога Анатолий Савостина, районные газеты действительно пользуются спросом у населения, и в некотором смысле поддержка муниципальной прессы — это поддержка «некой социальной инфраструктуры, необходимой обществу, и связующей его». «Однако в достаточно обозримом будущем бумажная пресса — не исчезнет конечно же, но потеряет былое значение. Эпоха бумажных газет неизбежно заканчивается, — сказал он в интервью ИА REGNUM. — Интернет проникает в самые отдаленные уголки страны, но для старшего поколения газеты еще играют большую роль. Если их отнять, то люди испытают большой дискомфорт».
29.05.2017
Комментарии
Написать комментарий