Решение российского дизайнера победило в конкурсе Smurfit Kappa Innovation and Sustainability Awards 2017

18 мая 2017 года в г. Нордвейк (Нидерланды) состоялся финал шестого международного конкурса упаковки Smurfit Kappa Innovation and Sustainability Awards. В конкурсе приняли участие упаковочные решения, разработанные дизайнерами Группы Smurfit Kappa из разных стран мира.

В финал конкурса вышло 12 решений, прошедших отбор на региональном уровне, которые затем оценивало внешнее жюри, состоящее из клиентов компании, представителей отраслевых изданий и экспертов упаковочной отрасли. Почетное второе место в номинации «Цепочка поставок» категории «Устойчивое развитие» заняло упаковочное решение, разработанное дизайнером из России Андреем Болденковым.

Решение «Small change with great results», разработанное в АО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург» для одного из клиентов компании, позволило устранить проблему повреждения продукции при транспортировке из-за неустойчивости паллеты, а также увеличило количество коробов, размещаемых на поддоне, на 16% (или 12 коробов на один поддон). Теперь для перевозки годового объема продукции компании потребуется на 611 паллет меньше, и если составить сэкономленные за год паллеты одна на другую, получится колонна высотой с 30-ти этажный дом.

Комментируя решение жюри, менеджер по развитию бизнеса АО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург» Галина Смирнова сказала: «Мы поздравляем Андрея и всех участвовавших в проекте коллег с победой на международном уровне, тем более в такой важной для нас категории как «Устойчивое развитие». Пусть эта победа положит начало череде наград российских дизайнеров на международных конкурсах по инновациям в упаковке».