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ТОП-15 самых цитируемых СМИ Кировской области за I квартал 2017 года

ТОП-15 самых цитируемых СМИ Кировской области за I квартал 2017 года

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Кировской области за Iквартал 2017 года. Лидеры медиарейтинга – интернет-ресурс Devyatka.ru, а также газета Омутнинские вести+ и интернет-ресурс Newsler.ru.

ТОП-15 самых цитируемых СМИ Кировской области:

Место в рейтинге

СМИ

Категория

ИЦ

1

Devyatka.ru

Интернет

9,65

2

Омутнинские вести+

Газета

8,64

3

Newsler.ru

Интернет

6,46

4

Вятский наблюдатель

Газета

5,89

5

ГТРК Вятка

ТВ

5,53

6

1istochnik.ru

Интернет

5,29

7

Gorodkirov.ru

Интернет

5,26

8

Kirov-portal.ru

Интернет

4,86

9

Эхо Москвы – Киров

Радио

4,82

10

Bnkirov.ru

Интернет

3,47

11

Бизнес новости в Кирове

Газета

3,22

12

Progorod43.ru

Интернет

2,95

13

Omvesti.ru

Интернет

2,69

14

Kirovnet.ru

Интернет

2,52

15

Chepetsk.ru

Интернет

1,86

Методика

  1. В медиарейтинг вошли СМИ Кировской области, специализированные СМИ при подсчете не учитывались.
  2. Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии».
  3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 40 800 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
  4. Период исследования: 1 января – 31 марта 2017 года.

26.05.2017

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