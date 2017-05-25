Деловой журнал National Business переходит на платную онлайн подписку

Активное сокращение рекламных бюджетов, а также их миграция в поисковики и социальные сети вынудило еще одно казахстанское издание обратиться к читателям за поддержкой. С мая 2017 года деловое аналитическое издание закрывает часть своих статей и рэнкингов за так называемой системой “paywall”, когда читателям предлагается заплатить за годовую подписку, которая откроет все материалы сайта.

В случае с National Business подписчики также будут приглашаться на семинары, тренинги и конференции, где будут обсуждать проблемы ведения бизнеса в стране и мире.

С 2003 года журнал выходит в печати, с 2014 года статьи и новости сугубо деловой направленности публиковались на сайте, но относительная узость и концентрированность аудитории, наряду с отсутствием административного ресурса и государственного заказа сделали традиционную рекламную модель нереализуемой. Важнейшим фактором стало сокращение рекламных бюджетов в целом по носителям и в частности для печатных СМИ в Казахстане. По данным исследовательской компании TNS Central Asia объем рекламы в прессе в 2016-м снизился на 47,1% по отношению к предыдущему году.