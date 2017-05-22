Французские виноделы поддержат популяризацию русского искусства

23 мая соглашение о совместной работе подписали директор Фонда Art Russe Рена Лавери и управляющий La Grace Dieu Des Prieurs Лорен Проспери. В соответствии с соглашением, ежегодно, начиная с 2017 года, бренд Art Russe и имиджи 12 работ русских художников из собрания Фонда Art Russe будут предоставлены для оформления вин класса гран крю. В текущем году в дизайне будут использованы произведения Виктора Васнецова, Ильи Репина, Филиппа Малявина, Владимира Серова, Николая Фешина, Федора Решетникова и других художников.

Виноградник La Grace Dieu Des Prieurs находится на территории одной из самых древних винодельческих зон Франции среди виноградников класса гран крю в регионе Сент-Эмильон, который в 1999 году внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. La Grace Dieu Des Prieurs основана в 1885 году и сегодня находится в окружении таких шато как Laroze, Chauvin to Figeac, La Dominique и Cheval Blanc. Сент-эмильонские вина относятся к числу самых изысканных в мире. В 2014-2017 годах в поместье был реализованы масштабные преобразования, направленные на сохранение традиций французского виноделия в сочетании с инновациями, внедряемыми в производство для достижения наивысшего уровня вин. Улучшить процесс создания вин был приглашен именитый энолог-консультант Луи Митжавиль. Архитектурный проект обновления шато разработан выдающимся французским архитектором Жаном Нувелем.

Фонд Art Russe, владеющий сегодня одной из крупнейших коллекций русского искусства конца XIX и XX веков, был основан в 2012 году предпринимателем Андреем Филатовым Популяризация русского искусства – одно из основных направлений деятельности Фонда. Фонд специализируется на коллекционировании образцов русского искусства, созданных в период 1917-1991 гг., и реализует просветительские проекты на международном уровне. Задача фонда – увеличить известность работ данного периода посредством проведения выставок, предоставления работ для экспонирования музеям и галереям различных стран, публикации книг и каталогов, посвященных наиболее знаковым художникам и их произведениям.

«Сотрудничество с La Grace Dieu Des Prieurs является совершенно новым опытом для Фонда Art Russe, но вместе с тем продолжает работу, которую мы ведем с 2012 года, - отметила директор Фонда Art Russe Рена Лавери. – Создание купажей уникальных вин, несомненно, является творчеством и относится к разряду искусства. Проект, объединивший искусство виноделия и искусство живописи, продолжает традиции поддержки культурных проектов со стороны бизнеса. А для Фонда Art Russe – это возможность расширить аудиторию своих программ и повышать узнаваемость произведений русского искусства в новом формате».

«Русское искусство, являясь достойной составляющей мировой истории искусств, остается явлением, недооцененным международной аудиторией, - заявил управляющий шато La Grace Dieu Des Prieurs Лоран Проспери. - Между тем, во Франции оно становится все более узнаваемым и популярным. Включение коллекции советского неофициального искусства в постоянную экспозицию Центра Жоржа Помпиду – яркое тому подтверждение. Участвуя в этом проекте, мы рады отдать должное шедеврам русской живописи и продолжить традиции поддержки культурных инициатив, вслед за нашими соседями из шато Cheval Blanc, владелец которого Бернар Арно провел выставку «Шедевры нового искусства. Коллекция Сергея Щукина» в Fondation Louis Vuitton в Париже, и барона Филиппа Ротшильда, впервые использовавшего работы художников для оформления этикеток миллезимов».