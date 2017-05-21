"Балтика" встретила 700 000 экскурсанта

Вечером 20 мая компания «Балтика» открыла двери своих заводов в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Хабаровске для желающих познакомиться с процессом производства пива и многовековой историей этого напитка. На тематической экскурсии, приуроченной к году экологии в России, компания встретила своего 700-тысячного посетителя.

2017-й год в России официально объявлен «Годом экологии». Следуя заявленной теме, сотрудники «Балтики» приготовили для совершеннолетних посетителей особую программу. В этот вечер гости пивоварни смогли лично убедиться в экологичности современного производства, эффективности внедряемых технологий, строгом контроле качества и посетить музей истории пивоварения, где собраны редкие экспонаты, раскрывающие многогранность «экологии потребления» пива от истоков до наших дней.

Путешествуя по цехам завода, гости узнали, как компания реализует принципы экологической ответственности, повышает эффективность использования природных ресурсов, внедряя инновационные производственные технологии, которые позволяют надолго сохранить вкусовые качества напитка, используя первоклассное и только натуральное сырье.

Экскурсии по заводам компании проводятся на протяжении 19 лет. За это время на «Балтике» побывали сотни тысяч людей, в том числе Ее Королевское Высочество Кронпринцесса Дании Маргрете II, спортсмены и олимпийские чемпионы, представители российской и мировой эстрады, а также звезды мирового пивоварения, высоко оценившие качество продукции «Балтики». Специалисты компании всегда рады гостям и готовы рассказать о том, как и из каких натуральных ингредиентов они создают всемирно известные сорта пива – напитка, история которого насчитывает ни одно тысячелетие.

В субботу 20 мая «Балтика» встретила 700-тысячного экскурсанта. Им стал Александр Макаров, сотрудник компании - оператора мобильной связи, посетивший завод компании в Санкт-Петербурге. Интересно отметить, что петербуржский завод является одним из крупнейших в Европе. Ежегодно его посещают около 35 тысяч гостей.

Александр Макаров, 700-тысячный посетитель: «Я из Екатеринбурга и в Северную столицу приехал в командировку. Мы с коллегой заранее составили список достопримечательностей и мероприятий, которые решили посетить в свободное время. Посещение завода «Балтика» и музея пивоварения безусловно вошло в этот список. То, что я стал 700-тысячным гостем компании – для меня абсолютная неожиданность. Я проходил через турникет и услышал фанфары. Решил, что это в честь всей группы. А оказывается, в честь меня! На экскурсии узнал много интересного и полезного. А самое важное – это атмосфера, которую удалось создать организаторам. Вечер удался!»

Ольга Седышева, экскурсовод завода «Балтика-Санкт-Петербург»: «Я вожу экскурсии на «Балтике» более 15 лет. Все эти годы я вижу горящие глаза людей, которые приходят к нам за новыми впечатлениями и знаниями, увлеченно знакомятся с процессом производства пива, учатся разбираться в качестве напитка, его стилях и сортах. Многие возвращаются к нам, приводят друзей. Думаю, это самое ценное в нашей работе».

Поздравить юбилейного экскурсанта, подняв бокал пива, гости смогли на праздничной дегустации, в ходе которой эксперты компании не только познакомили посетителей с вкусовыми особенностями ряда сортов, но и научили правильно подбирать напиток под различные блюда, рассказали о правилах и традициях потребления пива, не противоречащих нормам здорового образа жизни.

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