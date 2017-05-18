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Хранилищу "печатной памяти" России исполнилось 100 лет

Хранилищу &quot;печатной памяти&quot; России исполнилось 100 лет

18 мая с.г. в г. Можайске Московской области состоялось торжество, связанное со 100-летием Российской книжной палаты. Здесь находится крупнейшее на континенте хранилище литературных произведений, газет, журналов, афиш, плакатов и других изданий, имеющих огромную историческую, научную, культурную и духовную ценность. Всего в этом учреждении хранится около 80 млн. единиц продукции.

В мероприятии участвовали представители книжных издательств, полиграфии, отраслевых общественных организаций, в том числе делегация АРПП во главе с Председателем Правления с А.В.Оськиным.

С докладом перед участниками заседания выступила директор филиала ИТАР-ТАСС «Российской книжной палаты» Е.Б.Ногина. Она озвучила поздравление от Президента Российской Федерации В.В.Путина в связи со 100-летием учреждения. Директор филиала рассказала о деятельности  Палаты по сохранению печатного слова в нашем государстве, подчеркнув  её огромный вклад в отечественное и общемировое книжное дело и книжную культуру.

Далее с приветственным словом выступил глава городского поселения Можайск В.М.Овчинников. Он поздравил коллектив Российской книжной палаты с вековым юбилеем, вручив Е.Б. Ногиной благодарственное письмо и памятный подарок.

Участников мероприятия проинформировали, что Российская книжная палата - чуть ли не единственное учреждение культуры, созданное не в дореволюционные и не в советские времена, а при Временном правительстве. В конференц - зале книгохранилища для гостей была развёрнута выставка печатных изданий, датированных 1917 годом - газеты «Известия», «Труд», «Правда», журналы «Женское дело», «Пугач», множество книг, открыток и афиш. 

Присутствующие согласились, что повседневная деятельность Палаты «привязана» к информационным нуждам издателей и книготорговцев, библиотекарей и читателей. Она уникальна по объему, разнообразию и характеру своих функций, главное из которых – библиографический и статистический учёт (и последующее вечное хранение) образцов национальной издательской продукции, а также научные, методические и нормативные разработки для совершенствования отечественного книжного дела. Сохранить для будущих поколений хотя бы один экземпляр вновь выходящего издания – вот главная задача Российской книжной палаты, которая, несомненно, является уникальным во многих смыслах и аспектах учреждением.

Во время мероприятия А.В.Оськин провёл переговоры с Е.Б.Ногиной, рассказав ей об особенностях распространения печатной продукции в России и за рубежом. Он также пообщался с Президентом «Гильдии книжников» Б.С.Есенькиным на предмет совместного сотрудничества в области книгораспространения. Глава городского поселения Можайск В.М.Овчинников пригласил делегацию АРПП посетить город для ознакомления с его историческими и культурными памятниками. Приглашение было с благодарностью принято.

19.05.2017

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