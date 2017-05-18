В Москве создан православно-патриотический Русский Художественный Союз

Сегодня в пресс-центре информационного агентства REGNUM прошла учредительная пресс-конференция нового общественного объединения "Русский Художественный Союз". В числе инициаторов его создания - друзья и эксперты телеканала Царьград: протоиерей Артемий Владимиров, писатель Захар Прилепин, музыкант Александр Скляр, театральный режиссер и продюсер Эдуард Бояков, актеры Андрей Мерзликин и Сергей Пускепалис, композитор Владимир Мартынов, художник Алексей Беляев-Гинтовт, архитекторы Андрей Анисимов и Алексей Комов и многие другие известные творческие люди. Среди ключевых задач новой организации - сбережение культурного кода консервативного большинства, а также избавление от той беспочвенной и обезбоженной парадигмы, которая настойчиво навязывается отечественной культуре.

По словам учредителей Русского Художественного Союза, он должен стать "точкой сборки" всех патриотически мыслящих творческих людей, объединенных общими ценностями, в основании которых лежат Православная вера и Русская традиция. Так, в ходе пресс-конференции один из создателей РХС Захар Прилепин подчеркнул: "В первую очередь нам для самих себя нужно собраться и с удивлением осознать, тактильно ощутить, что у нас огромная Родина, огромное количество очень талантливых, одаренных людей, сесть вместе, спеть, какие-то вещи произвести и обрести долгожданное единство".



Создатели РХС отмечают, что в определенной степени ведут преемство от дореволюционного Общества возрождения художественной Руси (ОВХР), право-консервативной творческой организации, ставившей своей целью обращение к древнерусским истокам и утверждение православных основ отечественной культуры. Среди участников ОВХР были известные архипастыри, деятели монархического движения, а также такие выдающиеся русские художники, как Виктор Васнецов, Борис Зворыкин, Иван Билибин, Михаил Нестеров, Николай Рерих и Константин Маковский.