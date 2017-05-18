Объявлены победители конкурса на разработку дизайн-проектов общественных пространств в 15 городах России
Кто и как будет менять Астрахань, Владикавказ, Ижевск, Кемерово и другие города.
Подведены итоги Национального архитектурного конкурса, который стартовал в марте, проходил при поддержке Министерства строительства и ЖКХ РФ и организован АИЖК и КБ «Стрелка». Победителями стали архитекторы и бюро со всей России.
Так, Девическую улицу во Владимире обустроят по проекту выпускника Ярославского государственного университета Кирилла Тихонова. Проект предполагает превращение большей части улицы в пешеходную, увеличение площади озеленения и создание удобной навигации. А во Владикавказе бюро Solid-Studio (архитекторы Алан Джибилов и Тимофей Шапкин) реализует проект туристического трамвайного маршрута. Среди бюро-победителей — мастерская Buromoscow, которая предложила концепцию для Хабаровска, и молодая компания Modul с проектом развития кварталов с исторической застройкой в центре Волгограда.
ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ:
Астрахань — Архитектурная студия Семёнова
Владимир — Кирилл Тихонов Волгоград — бюро Modul
Владикавказ — бюро Solid-Studio
Ижевск — Юрий Ковалев
Липецк — Владимир Сафронов, Евгения Самофалова и Виктория Гончарова
Калуга — Архитектурное бюро «Схема»
Кемерово — «Архитектурная компания»
Рязань — Андрей Пеков, Оксана Сухорученко
Ставрополь — Magic Project (Денис Морозов и Руслан Хабипов)
Ульяновск — ADEC Group Чебоксары — Архитектурное бюро «Схема»
Челябинск — УралНИИстромпроект — проектная часть
Хабаровск — Buromoscow Томск — победитель определится в течение месяца (идут публичные слушания)
Астрахань / Архитектурная студия Семенова
Чебоксары / Архитектурное бюро «Схема»
Челябинск / УралНИИстромпроект - проектная часть
Ижевск / Юрий Ковалев
Калуга / Архитектурное бюро «Схема»
Кемерово / «Архитектурная компания»
Хабаровск / BUROMOSCOW
Липецк / Владимир Сафронов
Рязань / Андрей Пеков, Оксана Сухорученко
Ставрополь / Magic Project
Ульяновск / ADEC GROUP
Владикавказ / бюро Solid-Studio
Владимир / Кирилл Тихонов
Волгоград / Бюро MODUL
Конкурсные заявки рассматривала экспертная комиссия. Кроме того, за каждый проект могли проголосовать сами горожане. Все проекты участвовали в конкурсе анонимно. Призовой фонд составляет 12 миллионов рублей и будет распределён между победителями.
19.05.2017
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