Объявлены победители конкурса на разработку дизайн-проектов общественных пространств в 15 городах России

Кто и как будет менять Астрахань, Владикавказ, Ижевск, Кемерово и другие города.

Подведены итоги Национального архитектурного конкурса, который стартовал в марте, проходил при поддержке Министерства строительства и ЖКХ РФ и организован АИЖК и КБ «Стрелка». Победителями стали архитекторы и бюро со всей России.

Так, Девическую улицу во Владимире обустроят по проекту выпускника Ярославского государственного университета Кирилла Тихонова. Проект предполагает превращение большей части улицы в пешеходную, увеличение площади озеленения и создание удобной навигации. А во Владикавказе бюро Solid-Studio (архитекторы Алан Джибилов и Тимофей Шапкин) реализует проект туристического трамвайного маршрута. Среди бюро-победителей — мастерская Buromoscow, которая предложила концепцию для Хабаровска, и молодая компания Modul с проектом развития кварталов с исторической застройкой в центре Волгограда.

ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ:

Астрахань — Архитектурная студия Семёнова

Владимир — Кирилл Тихонов Волгоград — бюро Modul

Владикавказ — бюро Solid-Studio

Ижевск — Юрий Ковалев

Липецк — Владимир Сафронов, Евгения Самофалова и Виктория Гончарова

Калуга — Архитектурное бюро «Схема»

Кемерово — «Архитектурная компания»

Рязань — Андрей Пеков, Оксана Сухорученко

Ставрополь — Magic Project (Денис Морозов и Руслан Хабипов)

Ульяновск — ADEC Group Чебоксары — Архитектурное бюро «Схема»

Челябинск — УралНИИстромпроект — проектная часть

Хабаровск — Buromoscow Томск — победитель определится в течение месяца (идут публичные слушания)





Астрахань / Архитектурная студия Семенова





Чебоксары / Архитектурное бюро «Схема»





Челябинск / УралНИИстромпроект - проектная часть





Ижевск / Юрий Ковалев





Калуга / Архитектурное бюро «Схема»





Кемерово / «Архитектурная компания»





Хабаровск / BUROMOSCOW





Липецк / Владимир Сафронов





Рязань / Андрей Пеков, Оксана Сухорученко





Ставрополь / Magic Project





Ульяновск / ADEC GROUP





Владикавказ / бюро Solid-Studio





Владимир / Кирилл Тихонов





Волгоград / Бюро MODUL

Конкурсные заявки рассматривала экспертная комиссия. Кроме того, за каждый проект могли проголосовать сами горожане. Все проекты участвовали в конкурсе анонимно. Призовой фонд составляет 12 миллионов рублей и будет распределён между победителями.