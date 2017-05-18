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Объявлены победители конкурса на разработку дизайн-проектов общественных пространств в 15 городах России

Объявлены победители конкурса на разработку дизайн-проектов общественных пространств в 15 городах России

Кто и как будет менять Астрахань, Владикавказ, Ижевск, Кемерово и другие города.

Подведены итоги Национального архитектурного конкурса, который стартовал в марте, проходил при поддержке Министерства строительства и ЖКХ РФ и организован АИЖК и КБ «Стрелка». Победителями стали архитекторы и бюро со всей России.

Так, Девическую улицу во Владимире обустроят по проекту выпускника Ярославского государственного университета Кирилла Тихонова. Проект предполагает превращение большей части улицы в пешеходную, увеличение площади озеленения и создание удобной навигации. А во Владикавказе бюро Solid-Studio (архитекторы Алан Джибилов и Тимофей Шапкин) реализует проект туристического трамвайного маршрута. Среди бюро-победителей — мастерская Buromoscow, которая предложила концепцию для Хабаровска, и молодая компания Modul с проектом развития кварталов с исторической застройкой в центре Волгограда.

ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ:

Астрахань — Архитектурная студия Семёнова 

Владимир — Кирилл Тихонов  Волгоград — бюро Modul 

Владикавказ — бюро Solid-Studio

Ижевск — Юрий Ковалев 

Липецк — Владимир Сафронов, Евгения Самофалова и Виктория Гончарова 

Калуга — Архитектурное бюро «Схема»

Кемерово — «Архитектурная компания» 

Рязань — Андрей Пеков, Оксана Сухорученко 

Ставрополь — Magic Project (Денис Морозов и Руслан Хабипов) 

Ульяновск — ADEC Group  Чебоксары — Архитектурное бюро «Схема»

Челябинск — УралНИИстромпроект — проектная часть 

Хабаровск — Buromoscow  Томск — победитель определится в течение месяца (идут публичные слушания)


Астрахань / Архитектурная студия Семенова


Чебоксары / Архитектурное бюро «Схема»


Челябинск / УралНИИстромпроект - проектная часть


Ижевск / Юрий Ковалев


Калуга / Архитектурное бюро «Схема»


Кемерово / «Архитектурная компания»


Хабаровск / BUROMOSCOW


Липецк / Владимир Сафронов


Рязань / Андрей Пеков, Оксана Сухорученко


Ставрополь / Magic Project


Ульяновск / ADEC GROUP


Владикавказ / бюро Solid-Studio


Владимир / Кирилл Тихонов


Волгоград / Бюро MODUL

Конкурсные заявки рассматривала экспертная комиссия. Кроме того, за каждый проект могли проголосовать сами горожане. Все проекты участвовали в конкурсе анонимно. Призовой фонд составляет 12 миллионов рублей и будет распределён между победителями.

19.05.2017

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