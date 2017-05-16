GEOX представляет революционную концепцию монобрендового магазина GEOX X-STORE

Милан (Италия), 17 мая 2017 — Geox рад представить новую концепцию магазинов под названием X-Store. Его дизайн воплощает все, чем сегодня гордится бренд и что делает его узнаваемым во всем мире: современные технологии (X — символ технологий), итальянский стиль, прогрессивный дизайн, комфорт, дышащие свойства всех изделий бренда, рациональное использование ресурсов и производство с минимальным воздействием на окружающую среду.

Прозрачность всех процессов на фабриках Geox символизируют большие стеклянные витрины, за которым находится светлое пространство. Входная дверь скруглыми отверстиями — отсылка к фирменной перфорации в подошве Geox — приглашает войти в лофтовое пространство магазина. Архитектурный принцип интерьера сфокусирован на дематериализации пространства.

Дух свободы, современность и креативность коллекций передают материалы стен — необработанный бетон и кирпич, традиционные в оформлении лофтов, в которых творят художники. Все материалы, использованные в интерьере, — керамика, металл, дерево — соответствуют сертификации LEED в области экологичного строительства, материалов и отделки интерьеров (Leadership in Energy and Environmental Design) и воплощают принципы экологичности и заботы об окружающей среде и качестве жизни.

Всё, что создается Geox, основывается на двух фундаментальных составляющих — комфорте и дыхании. Инновационные мультисенсорные установки в X-Store задействуют все органы чувств и позволяют почувствовать особенности коллекций Geox в полной мере. Все точки взаимодействия переплетаются в единое целое и способствуют гармоничному восприятию концепции бренда, вдохновляя и помогая клиентам совершать покупки.

Digital-технологии превращают X-Store в магазин будущего. Интерактивные дисплеи позволяют кастомизировать поиск, узнать всю информацию о любой модели, изучить ее уникальные особенности, ознакомиться с отзывами покупателей и советами, с какой одеждой ее идеально комбинировать. Wi-Fi и точки подзарядки в примерочных позволяют каждому покупателю при необходимости связаться с близкими и услышать их мнение о той или иной модели.

Концепция X-Store ярко демонстрирует значимость инновационных технологий для Geoх и их место в развитии компании. Это абсолютно новый поход к retail-процессу. Переступая порог нового магазина, покупатели ощущают ценности бренда и его стремление привнести максимальный комфорт в жизнь своих клиентов уже на этапе выбора обуви или одежды в магазине.