ATTENTION! Последний шанс прокачать ваш маркетинг

Друзья, мы не упускаем важные события сферы маркетинга и продаж, и не только посещаем их, но и делимся с вами. Не упустите главный шанс прокачать ваш маркетинг на самом крупном событии этой весны - «Российской Неделе Маркетинга 2017» с 24 по 27 мая!

24 мая 2017 года в ювелирном доме "Эстет" откроется главный в России и СНГ профессиональный форум по рекламе, PR & digital, на котором соберутся маркетологи, PR-специалисты, бренд-менеджеры и управленцы стремительно развивающихся компаний.

На мероприятии соберутся главные специалисты: Яндекс, Нетология, СТС Медиа, Colgate, Palmolive, Paper Planes, ПромСвязьБанк и другие лидеры рынка. 1500 делегатов, 900 компаний, 28 стран, 40 ведущих экспертов-практиков.

40 ТОП-спикеров международного уровня, среди которых: Сергей Азимов (ведущий в России эксперт по переговорам), Андрей Парабеллум (один из самых дорогостоящих консультантов и бизнес-тренеров России), Марианна Максимовская (телеведущая, экс-заместитель главного редактора телеканала РЕН-ТВ, вице-президент консалтинговой группы «Михайлов и партнёры»), Илья Балахнин (генеральный директор компании «Paper Planes»), Алексей Манихин (основатель компании «Prime Time Forums»), Елена Кирюшина (бывший digital-директор телеканала «Дождь», digital-директор газеты «Ведомости»), Ольга Филиппенкова (директор по маркетингу и продажам курорта «Роза Хутор») поделятся с вами авторскими ноу-хау о том, как побеждать. В программе форума самые актуальные и острые вопросы. Мероприятие для профессионалов, на котором надо быть!

Что вас ждёт?

25 часов глубокого погружения;

40 главных спикеров международного уровня;

предельно практическая направленность форума;

agile-маркетинг;

будущее и настоящее маркетинга;

искусственный интеллект в маркетинге;

трендспоттинг;

контент-маркетинг;

performance marketing

Если Вы хотите лично посетить масштабное событие, наладить полезные деловые контакты, получить уникальный контент одновременно от 40 ведущих международных спикеров, продвинуть свои бизнес-идеи и проекты, тогда регистрируйтесь на весеннее событие «Российская Неделя Маркетинга 2017»:

Для тех, кто далеко:

Специально для вас мы подготовили трансляцию ключевых событий крупнейшего форума по рекламе, PR & digital. Вместе с доступом в режиме «онлайн» мы подарим вам видеозаписи с двух параллельных потоков для личного пользования в отличном качестве, а также презентации всех спикеров мероприятия.