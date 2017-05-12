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Путин подписал указ против анонимности в сети

Путин подписал указ против анонимности в сети

Владимир Путин подписал указ против анонимности в сети и об урегулировании похожих на СМИ сервисов. В качестве примеров приведены новостные агрегаторы, соцсети, мессенджеры и «сайты в сети интернет». Подобные меры необходимы для «формирования в России информационного пространства, учитывающего потребности граждан.

Это следует из «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017−2030 годы», опубликованной на сайте главы государства (cтратегия доступна в формате pdf).

В течение полугода правительству предстоит заниматься поддержкой традиционных СМИ и урегулированием ситуации с похожими сервисами. В данном случае речь идет о новостных агрегаторах, социальных сетях, интернет-телевидении, мессенджерах, а также «сайтах в сети интернет». Согласно указу, подобные меры необходимы для «формирования в России информационного пространства, учитывающего потребности граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений».

Кроме того, в тексте документа предлагается принять меры, исключающие анонимность пользователей сети и их «безответственность и безнаказанность». Также планируется создание специальной системы, гарантирующей «личную безопасность пользователей, конфиденциальность их информации».

Отмечается, что к 1 октября 2017 года чиновники должны разработать ряд мер, которые позволят государственным органам перейти на российские средства шифрования, а также создать систему защиты российской инфраструктуры от кибератак.

news.mail.ru
Advertology.Ru

13.05.2017

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