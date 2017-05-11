Одноклассники открыли бесплатную онлайн-версию совместного SMM-курса со школой ИКРА

Система сертификации SMM-специалистов, разработанная совместно социальной сетью Одноклассники и школой ИКРА, теперь доступна для всех желающих в бесплатной онлайн-версии.

Онлайн-курс состоит из нескольких этапов и включает в себя набор из 21 видеоурока по SMM-стратегии, созданию сообщества в Одноклассниках, его продвижению и работе с рекламным кабинетом myTarget. Уроки ведут известные специалисты по социальным сетям, рекламе и маркетингу: менеджер по развитию бизнеса проекта Одноклассники Семен Боярский, директор школы ИКРА Василий Лебедев, глава digital-направления Greenpeace Russia Владимир Калаев, менеджер по работе с клиентами myTarget Александр Стребков, представители крупнейших рекламных агентств.

В конце курса студенты сдают онлайн-экзамен и в случае успеха получают персональный сертификат, который подтверждает уровень освоения SMM и верифицирует навыки работы с социальной сетью Одноклассники.

Система сертификации SMM-специалистов была разработана Одноклассниками и школой ИКРА весной 2016 года. Позднее была открыта платная онлайн-версия курса. Теперь она будет бесплатной для всех желающих.

Семен Боярский, менеджер по развитию бизнеса проекта Одноклассники:

– Для нас важно, чтобы на рынке было как можно больше специалистов, которые хорошо понимают в SMM и digital-маркетинге, умеют работать в Одноклассниках: знают возможности социальной сети, эффективно используют инструменты для бизнеса, следят за появлением новых рекламных форматов и технологий. Для нас этот курс – прежде всего работа на перспективу, поэтому мы открыли его для всех желающих. Будем только рады, если больше людей смогут получить навыки, необходимые для работы с социальными сетями.