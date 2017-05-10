Советская "Буханка" УАЗ-3909 покорила авторынок Японии

Несмотря на тот факт, что японские автомобили являются эталоном надежности и качества, жители «Страны восходящего солнца» не прочь сесть за руль отечественного вездехода – «УАЗ-3909» или в простонародье «УАЗ Буханка» (за схожую с хлебом форму кузова).

Понравились японцам, к слову, не внедорожные качества «буханки», а только ее дизайн. К сожалению для них, приобрести эти автомобили в Японии практически невозможно, поэтому местные тюнеры взялись за доработку местных минивэнов, грузовиков и микроавтобусов, превращая их в подобие советского вездехода.

В начале 2017 года компания Honda представила публике концепт-кар T880, демонстрирующий практически полноценную копию передней части автомобиля «УАЗ-3909». Судя по всему, на местном рынке серийная версия этого пикапа будет пользоваться неплохой популярностью, учитывая новый тренд среди японских автолюбителей.

Отметим, что, вероятно, главным фактором, который так сильно повлиял на любовь к дизайну «УАЗ Буханка» среди жителей Японии, является схожесть массовых моделей местных автопроизводителей в 60-х–70-х годах с дизайном УАЗ-3909. Отечественный вездеход вызывает у японцев ностальгию.



