Indesit запускает сериал «Большой семейный переворот» с Ольгой Шелест

Представьте себе мир, где мужчина и женщина поровну делят домашние обязанности. Фантастика? В мае стартует веб-сериал «Большой семейный переворот», где реальные семьи бросят вызов стереотипам в рамках кампании Indesit #DoItTogether #ЛучшеВместе и покажут, что «равноправие в быту» возможно.

По статистике женщина тратит в два раза больше времени на домашние дела, чем мужчина. Ситуация стала настолько типична, что ей не придают никакого значения. Indesit предложил новый взгляд на решение этой социальной проблемы и попросил участников сериала на время поменяться ролями. Мужчины будут гладить белье, готовить и помогать детям с домашним заданием, а жены – мыть машины, красить стены, чинить мебель. Программа покажет, что значит «делать вместе» в условиях реальной семейной жизни.

«Большой семейный переворот» – это мини-сериал в четырёх сериях, который будет показан на YouTube-канале Indesit Russia. Зрители увидят поучительные и душевные истории о нескольких российских семьях, которые решились изменить свою привычную жизнь и поменяться домашними обязанностями на одну неделю. Во время эксперимента герои смогут не только лучше узнать друг друга, но и понять, что домашняя работа – это, прежде всего, возможность весело провести время всей семьей. Премьера российского шоу состоится в мае, и вести его будет известная актриса, радио- и телеведущая Ольга Шелест.

Ольга Шелест отмечает: «Сериал имеет оригинальную и в то же время простую задумку. Он помог мне взглянуть на свою жизнь по-новому. Я думаю, это и есть основной посыл шоу – пересмотреть свой взгляд на вещи, которые часто принимаются как должное. Например, если мы говорим, что та или иная профессия предназначена только для мужчины или для женщины, то мы рискуем оказаться заложниками своих предрассудков».

«Актуальность сериала во многом определена тем, что эта тема касается каждой семьи, - поясняет режиссер сериала Александр Голованов. – Разумеется, проблема гендерного неравенства сама по себе важна, но мы постарались представить её в весёлой и непринуждённой форме. Например, было интересно наблюдать, как люди, чувствуя себя свободными от стереотипных ролей, узнают что-то новое друг о друге и начинают больше ценить поддержку. Они стали больше проводить времени с детьми. Во время эксперимента семьям удалось попробовать себя в чём-то новом: кто-то научился готовить сложное блюдо, а кто-то заинтересовался садоводством».

Участники челленджа #DoItTogether

Первые два эпизода сериала «Большой семейный переворот» расскажут об историях двух семей – Шаповаловых и Овчинниковых.

В первой серии Ольга Шелест встретится с семьей Шаповаловых. Папа Паша возьмёт на себя заботу о детях и кошке, а мама Лена займётся починкой машины. Вторым участником станет семья Овчинниковых: мама Оля, папа Лёша и их трое детей. Муж будет готовить ужины и заниматься тремя детьми, а жена – выгуливать собаку и наслаждаться появившимся свободным временем.

В третьем и четвёртом эпизоде сериала «Большой семейный переворот» примут участие Шестиалтыновы и Калашниковы. В семье Шестиалтыновых - мамы Насти, папы Димы и троих детей – обязанности стараются делить поровну. На протяжении недели эксперимента, папа Дима, профессиональный повар, будет радовать своих домашних кулинарными шедеврами, а мама Настя сможет заняться делами, которые постоянно откладывала.

В семье Калашниковых бабушка, которая приехала помогать маме и приглядывать за внучками, неожиданно взяла на себя почти все домашние дела. В «Большом семейном перевороте» бабушка научит свою дочь навыкам домоводства и передаст ей фирменные семейные рецепты, а сама отправится в салон красоты.

График выхода серий:

Видео-знакомство – 10 мая 2017

Первая серия – 18 мая 2017

Вторая серия – 25 мая 2017

Третья серия – 1 июня 2017

Четвёртая серия – 8 июня 2017

Заключительный эпизод – 15 июня 2017

О глобальной кампании #ЛучшеВместе (#DoItTogether)

Новый мини-сериал «Большой семейный переворот» является частью глобальной кампании Indesit #ЛучшеВместе (#DoItTogether), запущенной весной 2017 года. Кампания призвана привлечь внимание к неравномерному разделению домашних обязанностей. Бренд стремится вовлечь аудиторию в обсуждение проблемы и предлагает подумать, как каждый может изменить ситуацию в своей семье к лучшему. Indesit также запустил масштабное социальное исследование, в котором пользователи смогут пройти онлайн-опрос и выяснить, насколько дружно их семья справляется с домашними обязанностями.

«Мы очень рады, что в рамках нашей глобальной кампании #ЛучшеВместе (#DoItTogether) удалось начать диалог на такую острую социальную проблему, как гендерное неравенство, — поясняет Александра Русу (Alexandra Rusu), глава отдела маркетинга Indesit EMEA. — Работа по дому — это важная часть жизни, но она зачастую отнимает много времени и, в основном, ложится на плечи женщины. Работа с реальными семьями, для которых эта ситуация стала привычной, будет примером для других. Равное распределение обязанностей – это возможно!».