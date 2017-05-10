Телеканал «МИР» запустил собаку в эфир и в метро

На телеканале «МИР» 11 мая прошел «День лабрадора». Черный пес появился в телепрограммах «Доброе утро, мир!» и «Нет проблем!», «собачью» тему обсуждали и в передаче «В фокусе». Акция прошла в рамках рекламной кампании телеканала «МИР».

Из утреннего эфира телеканала «МИР» зрители узнали о лабрадоре с витилиго, который помогает обрести уверенность в себе детям и подросткам с таким же диагнозом. Затем в студии вместе со своей хозяйкой Ольгой Мироновой появился черный лабрадор Джей. Ольга рассказала об особенностях породы и дала советы, как выбрать щенка.

В шоу «Нет проблем!» ведущие Камила Тилова и Сергей Федоров обсуждали с экспертами, как можно справиться с гневом и негативными эмоциями. Один из лайфхаков – общение с животными. Профессиональный кинолог Ольга Нечаева подтвердила: общение и прогулки с собаками действительно помогают снять стресс. Именно поэтому лабрадоры регулярно «навещают» детей из детских домов, участвуют в их реабилитации и восстановлении.

Напомним, что в мае телеканал «МИР» запустил рекламную кампанию «Не только первые лица. Начиная с этой недели, баннеры с черным лабрадором, ставшим «лицом» акции, можно увидеть и на центральных станциях московского метрополитена. Кроме того, в ближайшее время в Сети также появится ролик, действие которого происходит в новостной студии телеканала. Почему для рекламы был выбран именно лабрадор, москвичам и гостям столицы предстоит догадаться.