Русские сказки от "Шаума"
Брендинговое агентство Dream Catchers разработало дизайн упаковки LE линии средств для ухода за волосами SСHAUMA / ШАУМА.
Брендинговое агентство Dream Catchers разработало дизайн упаковки LE линии средств для ухода за волосами SСHAUMA / ШАУМА (компания Henkel). В основе концепции limited edition - образы русских красавиц, позаимствованные из народных сказок. Запуск LE-серии поддержан активацией на специальном промо-сайте. Необходимо зайти на сайт, ввести промо-код, находящийся под промо-стикером на каждой упаковке продукции специальной серии и получить онлайн доступ к сборнику русских народных сказок.
Проектная команда:
Арт-директор: Николай Шумков
Аккаунт-директор: Анна Дубинская
Дизайнер: Надежда Кострова
Иллюстратор:Александра Белоусова
10.05.2017
Комментарии
Написать комментарий