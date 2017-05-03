Мобильная интернет-экономика в России создаст 430,000 рабочих мест в следующие 5 лет

3 мая 2017 года на площадке ФГУП МИА “Россия Сегодня” состоялась расширенная коллегия Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об итогах работы Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации за 2016 год.

В мероприятии приняли участие:

помощник Президента Российской Федерации Игорь ЩЕГОЛЕВ;

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис МАНТУРОВ;

председатель Общественного Совета при Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Андрей БЫСТРИЦКИЙ;

президент ПАО "Ростелеком" Михаил ОСЕЕВСКИЙ;

генеральный директор ФГУП "Почта России" Дмитрий СТРАШНОВ;

директор Ассоциации электронных коммуникаций Сергей ПЛУГОТАРЕНКО.

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко выступил с докладом, посвященным Цифровой Экономике России и начал свое выступления с основных и наиболее важных цифр интернет-индустрии: “Сегодня мы оцениваем вклад цифровой экономики в ВВП России в 2,8%. В то время как 19% от ВВП формируют интернет-зависимые рынки. Сегодня кадровая индустрия Рунета насчитывает 2,5 млн. сотрудников, инфраструктура и ПО оцениваются в 2 000 млрд. рублей, Маркетинг и реклама - 171 млрд. рублей, цифровой контент - 63 млрд. рублей, электронная коммерция - 1238 млрд.рублей.

Мобильная экономика составляет 3,7% ВВП – $48,2 млрд и уже является 11 по размеру экономической активностью в России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства. А также создаст 430,000 рабочих мест в следующие 5 лет”.

Отметим также, что в 2017 году аналитики РАЭК впервые поделили экосистему Цифровой Экономики на хабы:

Государство и общество

Маркетинг и реклама

Финансы и торговля

Инфраструктура и связь

Медиа и развлечения

Кибербезопасность

Образование и кадры

Стартапы

Аналитиками РАЭК также были выделены срезы для хабов экосистемы ЦЭ:

Разработка и дизайн

Аналитика и данные

AI и Big Data

Hardware

Бизнес-модели

Интернет вещей

Mobile

Платформы

Регулирование

Хаб 1: государство и общество

В ходе своего выступления Сергей подробно осветил динамику изменения отношения экспертов к законопроектам: “Мы наблюдаем интересную тенденцию - с 2015 по 2017 год отношение экспертов к законопроектам сменилось с отрицательного на положительное. В 2015 году положительно законодательные инициативы оценивали 13% экспертов, против выступал 31%, в 2016 году 20% против 30%, а в 2017 уже 18% экспертов положительно оценивают законопроекты, и лишь 12% выступают против”.

Из 36 законопроектов на рассмотрении, касающихся регулирования интернета, в 2016 году было отклонено 5 (3 из них имели отрицательную оценку) и принято 8. Среди принятых — беспрецедентные по негативной оценке законы «Пакета Яровой».

Хаб 2: маркетинг и реклама

Объем рынка интернет-рекламы за 2016 год составил 136 млрд рублей.

Аналитики также выделяют определенные тренды в этой области:

Увеличение расходов на интернет-рекламу

В 2016 году бренды начали активно использовать нативную рекламу, мобильную рекламу и performance. Эти инструменты показали самый большой рост популярности

Рост популярности блокировщиков рекламы и неоднозначное отношение к ним со стороны индустрии Пересмотр мобильного инвентаря в том числе из-за популярности блокировщиков

Стремительное развитие Programmatic, в том числе в видео

Большее внимание к аналитике и качеству рекламного контакта

Консолидация рынка ТВ-рекламы.

Хаб 3: финансы и торговля

Сфера финансов электронной торговли традиционно является одной из самых развивающихся областей цифровой экономики.

“Электронная коммерция оценивается в 1 238 млрд рублей, а 36% пользователей делали покупки в интернет-магазинах. При этом розничный онлайн-экспорт составляет 2 миллиарда долларов (включая товары, цифровые товары и услуги). Онлайн-ритейл оценивается в 706 млрд рублей (рост на 18%), онлайн-трэвел в 363 млрд рублей (рост на 15%), услуги в интернете в 169 млрд рублей (рост на 15%), онлайн-платежи в 686 млрд рублей (рост на 17%)”, - подчеркнул Сергей Плуготаренко.

Хаб 4: инфраструктура и связь

Согласно данным РАЭК, Инфраструктура и ПО сегодня оцениваются в 2 000 млрд рублей. Согласно Gartner, к 2020 году в мире будет насчитываться почти 21 млрд устройств с поддержкой концепции Интернета вещей. Общий потенциал рынка одних только приборов интеллектуального учета в России в сегменте частного коммунального электропотребления и водопотребления составляет более 206 млн интеллектуальных счетчиков или более 400 млрд рублей. Объем российского рынка M2M/IoT по итогам первого полугодия 2016 г. достиг 300 млрд руб., увеличившись с 225 млрд руб. в первом полугодии 2015 г. Рынок ЦОД растет на 10-15% в год.

Хаб 5: медиа и развлечения

Область медиа и развлечений оценивается аналитиками в 63 млрд рублей. Данную область формируют: цифровой контент, игры (в России около 72 млн геймеров, что составляет порядка 65% интернет-пользователей), социальные медиа, книги (за последние 4 года российский рынок электронных книг вырос в 10 раз).

Хаб 6: кибербезопасность

Согласно данным исследования, проведенного аналитиками РАЭК 31% компаний в России сталкивались с DDOS-атаками.

“Теперь для проактивной защиты и интеграции техник информационной безопасности в процесс создания продукта компаниям нужно держать наготове разработчиков и специалистов безопасности. Системные администраторы, персонал отделов разработки и другие разработчики, ответственные за критические части приложения, должны знать практики безопасности и быть уверенными в безопасности программного кода”, - комментирует Сергей Плуготаренко.

Хаб 7: образование и кадры

Рынок кадров в ИТ до 2020 года сохранит стабильные показатели спроса на персонал. Развитие ИТ-технологий, их применимость в нетипичных для них раньше направлениях, автоматизация процессов сохранят ИТ-специалистов как одних из востребованных на рынке труда. Значительно увеличилось число вакансий удаленной работы и аутсорсинга разработки.

“Таким образом, число заняты, по нашим оценкам, продолжает составлять порядка 2,3 млн человек. При этом, доля фрилансеров от общего числа сотрудников на российском рынке труда составляет не более 2% (до 1,5 млн человек)”, - подчеркнул директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Хаб 8: стартапы и инвестиции

В этой области наблюдается сильный рост показателей, связанных с покупкой стартапов. При этом растет и рынок слияний и поглощений.

Активно развиваются корпоративные инновации и корпоративное инвестирование в различных формах: корпоративные акселераторы (IKEA, SAP, InspiRUSSIA и др.), корпоративные фонды (очень активны Sistema VC, Sistema Asia Fund и др.). Кроме того, продолжается рост ангельских инвестиции?, как и развитие ангельских, микроангельских групп, а также p2p и краудфандинговых платформ. Среди наиболее активных — Venture Club, StartTrack, Клуб инвесторов МШУ Сколково, Клуб инвесторов ФРИИ, SmartHub и др.

“Как минимум половину сделок ТОП-10 российский фондов в 2016 году осуществили за рубежом”, - подчеркнул Плуготаренко.

Мобильная Экономика

Сергей Плуготаренко сделал особый акцент на мобильной экономике - несмотря на то, что данный сегмент уже несколько лет оказывает существенное влияние на отрасль, его подробное исследование реализуется впервые:

Общий вклад мобильной экономики в ВПП (включая косвенное влияние) на 2016 — 3,7% - $48,2 млрд.

Темпы роста мобильной экономики составят 10.7% в год в ближайшие 5 лет. При этом, согласно данным РАЭК, доля российской цифровой экономики составила 1.6% в 2013 году и выросла до 2.8% в 2016.

Более 7,5% экономического роста в 2016-2021 придется на мобильную экономику и уже является 11 по размеру экономической активностью в России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства.

Мобильная интернет-экономика в России, по предварительным оценкам создаст 430,000 рабочих мест в следующие 5 лет.

Наибольший вклад приходится на непрямую часть мобильной экономики — снижение издержек, увеличение эффективности и предоставление новых услуг компаниями благодаря мобильным устройствам и доступу.

Сейчас мобильная экономика создает более миллиона рабочих мест — к 2021 году будет создавать полтора миллиона и тем самым почти наполовину компенсирует потери от кризиса на рынке труда.

Благодаря культуре «свободного/бесплатного интернета» у нас очень низкая стоимость передачи данных — в том числе благодаря государственным инвестициям в инфраструктуру.

Средняя стоимость смартфона — 168 долларов, в среднем по миру — 241. Проникновение смартфонов — 50%.

В России высокий уровень технической компетенции специалистов — многие российские разработчики входят в топ 10 по выручке в AppStore и Google Play по другим странам.

По объему скачиваний приложений Россия на 5 месте в мире.

Напомним, исследование “Экономика Рунета” проводится аналитиками РАЭК на ежегодной основе. В этом году, в апреле, в рамках XXI форума РИФ+КИБ были презентованы первые результаты исследования за этот год, а также был реализован подробный обзор результатов исследования “Мобильная экономика”, проводимого впервые в рамках глобального аналитического исследования РАЭК “Цифровая экономика” совместно с OC&C Consulting и компанией Google.