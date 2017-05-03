Бургер Кинг продал почти 40 тысяч бургеров в рассрочку

В Москве появилась возможность покупать в рассрочку еду в сети «Бургер Кинг» при помощи карты «Совесть». В 2017 году в Москве и области было продано 38 923 бургера в рассрочку.

Самый популярный бургер, приобретаемый в рассрочку – Воппер. В топ-3 популярных блюд, которые в ресторанах «Бургер Кинг» оплачивают по карте рассрочки «Совесть», вошли Биг Кинг и Чизбургер. Самый дорогой заказ, оформленный в рассрочку, стоил целых 4 632 рубля.

«Для нас самих стало большим сюрпризом, что «Вопперы» в рассрочку так взлетели. Хорошо, что так много людей имеют «Совесть», – сказал Дмитрий Медовый, генеральный директор «Бургер Кинг Россия».

Как показывает статистика «Совести» и «Бургер Кинга», в Москве рассрочкой активнее всего пользуются жители ВАО, а именно – районов Гольяново и Измайлово. В Московской области по числу купленных в рассрочку бургеров лидирует Орехово-Зуево. Из аэропортов «отличился» Внуково – там продано в 2 раза больше бургеров, чем в Шереметьево или Домодедово.

Кстати, 10% бургеров в рассрочку стабильно приобретают в ночное время – с полуночи до 8 утра.

«Многие привыкли покупать в рассрочку смартфоны и холодильники, а вот использовать рассрочку в ресторанах москвичи раньше не могли. Удивительно, но факт – рассрочка полезна людям даже для недорогих покупок, значит, «Совесть» становится привычным и полезным продуктом для повседневной жизни», — говорит лидер проекта «Совесть» Олег Ряженов-Симс.

С помощью карты «Совесть» можно поесть в 216 ресторанах Burger King в Москве и области.