Олимпиада 2018 - российская сборная в борьбе за медали

В 2018 году в Пхёнчхане пройдут XXIII Зимние Олимпийские игры. В Южную Корею приедут лучшие спортсмены планеты и болельщики из Европы, Азии, Северной Америки и других континентов. Федерация бобслея России под руководством двукратного олимпийского чемпиона Александра Зубкова предлагает брендам возможность спонсорских интеграций и поддержку российской сборной в ходе подготовки и во время прохождения Олимпиады.

Один из самых прогрессивных и зрелищных видов спорта окажется в фокусе внимания активных и современных людей со всего земного шара. Рост интереса аудитории к бобслею и скелетону подтвержден статистикой международной Федерации IBSF.

Спонсорство:

Рекламное агентство IQ в сотрудничестве с Федерацией бобслея России, приглашает представителей брендов, ведущих спортивный маркетинг, к технологическому партнерству.

«Самые успешные мировые бренды становятся преданными партнерами зимних видов спорта, будь то автомобильные гиганты или государственные корпорации. Наши спортсмены входят в ТОП лучших мировых атлетов IBSF и являются абсолютной гордостью Российской Федерации. Спонсорство российской сборной по бобслею и скелетону – это поддержка спортсменов на мировой арене и обращение бренда к миллионной аудитории болельщиков» - комментирует Сергей Киселев, генеральный директор рекламного агентства IQ.

Освещение в СМИ

Рекламодатели (спонсоры) получают возможность эффективной рекламы - информационная поддержка проекта телевизионными СМИ, которые будут освещать данное мероприятие. В их числе федеральные телеканалы - Первый, Россия, Россия-24, Матч ТВ, Мир ТВ и иностранные, такие как Eurosport, Euronews.

Организаторы

Российская Федерация бобслея и скелетона в лице Зубкова Александра Юрьевича (двукратный чемпион сочинской Олимпиады 2014, призер олимпийских Игр в Турине и Ванкувере, чемпион Мира, четырехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта).

Сотрудничество

Рекламное агентство IQ приглашает к сотрудничеству представителей крупных корпораций и молодых брендов, предлагая участие в спортивных мероприятиях международного уровня.

Спонсорская поддержка осуществляется, чтобы помочь сборной России оставаться одной из сильнейших в мире; усиливает уникальный вклад, который спорт вносит в историю страны, в ее наследие.

Президент Федерации бобслея России, двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков