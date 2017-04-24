Таш Саркисян займется спецпроектами

Один из сооснователей и первый ведущий Comedy Club на ТНТ Арташес Саркисян назначен советником генерального директора ГПМ РТВ Артура Джанибекяна по спецпроектам.

Арташес займется реализацией специальных кроссмедийных и внеэфирных проектов субхолднинга. Таш — человек с огромным и разнообразным опытом работы в сфере медиа.

Бывший главный редактор журнала Total Football, автор и ведущий программы «Ночь футбола» на НТВ, и экс-креативный продюсер «МАТЧ ТВ», будет участвовать в разработке стратегий и концепций специальных мероприятий группы развлекательных каналов.

Советник генерального директора ГПМ РТВ Арташес Саркисян:

— Я рад присоединиться к большой семье развлекательного телевидения «Газпром-Медиа», - уверен, вместе мы сделаем массу интересных проектов. Тем более, что флагман субхолдинга - это развлекательный телеканал ТНТ, где я работал в течение долгого времени. Не скрою, мне приятно вернуться.