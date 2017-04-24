Яндекс запустил Коннект

Яндекс.Коннект — комплекс сервисов для совместной работы. В его состав входят Почта для домена, Диск, мессенджер Ямб, общая база документов Вики и адресная книга, отражающая структуру организации. Все сервисы Коннекта связаны между собой. Такая инфраструктура делает коммуникацию внутри компании проще и эффективнее.

Например, общий адрес отдела можно использовать не только в почтовой переписке или чате, но и для того, чтобы поделиться сразу со всеми коллегами папкой на Диске или описанием нового проекта на Вики. Для людей из разных отделов, временно работающих над одной задачей, тоже можно создать общий, командный адрес — причём без помощи администратора. Если в описании проекта на Вики появятся новые детали, все, кто работает над ним, сразу узнают об изменениях. Если в отдел или команду придёт новый человек, он автоматически будет добавлен во все нужные переписки и чаты, а также получит доступ к общим файлам и документам.

Коннект подойдёт и маленькой компании, и большому бизнесу. Инфраструктура Яндекс.Облака, обеспечивающая его работу, гарантирует высокую стабильность и безопасность коммуникации как в команде из пары десятков человек, так и в корпорации с тысячами сотрудников. В Яндексе инструменты Коннекта успешно помогают координировать работу почти шести тысяч человек в 16 офисах. Общее число входящих сообщений, которые внутренняя Почта компании обрабатывает за неделю, приближается к 27 миллионам. А в Вики Яндекса примерно 830 тысяч страниц, что сопоставимо с объёмом русскоязычной Википедии.

Коннект ориентирован не только на российский, но и на международный рынок. Им можно пользоваться на двух языках — русском и английском. Подключить организацию к Коннекту можно на сайте connect.yandex.ru. Сейчас сервис предоставляет только бесплатный пакет базовых услуг, но в скором времени станет доступен пакет «Премиум» — с более широким набором функций и возможностью интеграции Коннекта с другими системами клиента. Стоимость его использования составит 190 рублей в месяц за каждого пользователя.