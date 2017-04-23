Как правильно использовать стоковые изображения в бренд-коммуникациях

Думаете, что фотостоки — это свалка вторичных снимков? Нет, это инструмент, который можно освоить. Коллеги из PressFoto рассказывают, как с помощью стоковых изображений создавать качественные маркетинговые коммуникации.

Изображения играют важную роль в коммуникации с аудиторией — человек ленив и больше любит смотреть, чем читать. Приоритет на сайтах, лендингах, в рекламе и постах в соцсетях всё чаще отдаётся фотографиям и иллюстрациям.

Когда нет денег и времени на создание собственных, бренды используют стоковые фотографии. Но нужно понимать, что плохого стока очень много, а его использование неминуемо вредит бизнесу и коммуникациям. Сток быстро устаревает, часто выглядит постановочно, среди таких изображений масса клише. Кроме того, у стоковых фотографий слабая связь с брендом, поэтому их использование приводит к «размытию» позиционирования и снижению доверия аудитории.

Мы расскажем, как правильно использовать стоковый контент, чтобы бренд не пострадал, а эффективность коммуникаций возросла.

Роль бренда в выборе фотографий

Опираться будем на три основных составляющих бренда, которые влияют на выбор фотографий: аудиторию, характер и визуальный язык. Разберём их по очереди.

1. Аудитория

Коммуникация без понимания, на кого она направлена, — это стрельба вслепую. Чтобы фотографии «попадали» в аудиторию, максимально персонализируйте их. Помимо возраста, пола и материального достатка, включайте в анализ мотивацию, потребности, хобби, жизненные принципы ЦА. На основе этой информации создайте бренд-персону — обобщённый образ, отражающий целевую аудиторию, адаптируйте под неё коммуникации.

Пример: бренд-персона сервиса для отложенного постинга и аналитики в соцсетях «Амплифер» — молодой SMM-специалист, который следит за трендами индустрии. Поэтому в своих коммуникациях они допускают использование юмора и самоиронии. Они намеренно взяли типичное стоковое фото не лучшего качества и «освежили» его с помощью эмодзи. Отличный пример попадания в аудиторию и следования трендам.

2. Характер бренда

Характер бренда — это набор человеческих качеств и присущих ему ценностей. Визуальные коммуникации отлично передают характера бренда за счёт использования ярких ассоциаций и метафор. Если ценности бренда и аудитории совпадают, люди становятся его адвокатами.

Характер бренда должен присутствовать во всех визуальных коммуникациях, иначе он будет размываться. Всегда имейте в запасе несколько изображений, соответствующих ему, чтобы в условиях нехватки времени не пришлось использовать первую попавшуюся фотографию.

Пример: согласно брендбуку «Билайна», его характер — дружелюбный и оптимистичный. Поэтому в своих коммуникациях они постоянно используют фотографии улыбающихся людей.

3. Визуальный язык

Визуальный язык — самый узнаваемый элемент бренда, который должен присутствовать в визуальных коммуникациях с использованием стока. К нему относятся, например, фирменный красный цвет «Кока-Колы», яблоко Apple или чёрно-жёлтые полосы «Билайна».

Для адаптации изображений под визуальный язык бренда есть три инструмента.

Цветокоррекция

Цветокоррекция — это использование фильтров и оверлеев (от англ. overlay — полупрозрачный цветной слой поверх изображения). С их помощью можно добавить фирменные цвета бренда без ущерба для содержания фотографии.

Пример: агрегатор стоковых фотографий Everypixel накладывает поверх изображений полупрозрачный градиент с фирменным синим цветом.

Текст

Стоковое изображение можно адаптировать под визуальный язык бренда, если добавить текст, набранный фирменным шрифтом. Текст должен дублировать сопутствующее сообщение или дополнять его.

Пример: для графики в социальных сетях мы используем шрифт Circe, которым набран леттеринг компании. Для подложки в этом случае используется «размытая» абстрактная иллюстрация, взятая со стока.

Графические элементы

Этот способ брендирования изображений позволяет сделать их менее «стоковыми». Достаточно добавить логотип, леттеринг, паттерн или другие элементы фирменного стиля.

Пример: школа креативного мышления «Икра» брендирует стоковые фото для своих коммуникаций фирменным паттерном и логотипом.

Роль коммуникации в выборе фотографий

Характер и содержание сообщения играют не меньшую роль при выборе фотографии, чем составляющие бренда. Правильное изображение не живёт отдельно от сообщения, а соответствует, дополняет и усиливает его.

1. Соответствие эмоциональному фону

Настроение фотографии должно соответствовать эмоциональному фону сообщения, которое она сопровождает. Фотографии передают сотни различных эмоций и их оттенков. Правильно подобранное изображение усиливает эмоциональный фон сообщения, подкрепляет посыл и заставляет обратить на него внимание.

Пример: в 2014 году стриминговый сервис Spotify убрал из приложения лимиты на прослушивание музыки. В своих коммуникациях по этому поводу они использовали слоган «Больше. Никаких. Лимитов» и фотографию людей на концерте. Выбранная фотография полностью соответствует эмоциональному фону сообщения.

2. Соответствие контексту

Фотографии должны соответствовать контексту сообщения, в рамках которого их используют. К контексту относятся содержание сообщения, его посыл, а также призывы к действию, если они есть. Промахнётесь с контекстом — введёте аудиторию в заблуждение и гарантированно снизите эффективность сообщения.

Пример: поисковик авиабилетов Aviasales в рекламном сообщении ко Дню святого Валентина использует стоковую фотографию влюблённой пары. Простой, но очень наглядный пример точного попадания фотографии в контекст сообщения.

3. Связь с продуктом или услугой

Если в сообщении говорится о продукте, то лучше использовать фото с его изображением. Однако для создания таких фотографий часто нет ресурсов и времени. Кроме того, в имиджевых коммуникациях о продукте можно обойтись без них. Для сохранения связи с продуктом следуйте одному из двух принципов:

используйте символы и ассоциации, которые отражают предназначение продукта;

если используете фото с моделями, смещайте акцент в сторону деятельности, с которой связан продукт.

Пример: компания Strava (разработчик приложения для трекинга фитнес-активности) в этом случае не использует фото смартфона с запущенным приложением. Имиджевый характер коммуникации этого не требует, поэтому они используют фото бегущей женщины. Это очень простая, но наглядная ассоциация, отражающая предназначение продукта.

4. Единообразие изображений

Если планируете использовать стоковый контент для визуализации серии сообщений или целой рекламной кампании, уделите внимание его единообразию. Сразу ищите серии похожих изображений, которые можно использовать продолжительное время. Для их поиска в фотобанках есть несколько инструментов:

серии фотографий с одной съёмки;

похожие фотографии;

фотографии с той же моделью;

поиск фотографий по портфолио автора.

Пример: авиакомпания S7 Airlines использует в большинстве своих визуальных коммуникаций похожие фотографии. На них изображены счастливые пары и семьи. Кроме того, они всегда используют фирменный шрифт и цвета, отражающие визуальный язык бренда.

Неудачные примеры использования фотографий

В этом разделе приводим примеры стоковых фотографий, которые не выполняют своих задач, а скорее вводят аудиторию в заблуждение. Не повторяйте подобных ошибок.

В первом случае использовано фото озадаченной женщины, сидящей за компьютером. Здесь нет попадания в контекст — в сообщении идёт речь о сервисе для совместнойработы по созданию журналов.

В этом сообщении катушки с нитками передают метафору об «индивидуально подогнанных» услугах для интернет-маркетинга. На первый взгляд, оригинальное решение, но фотография свою задачу не выполняет. Наоборот, она сбивает посетителей с толку, ведь связи с продуктом нет.

В двух следующих сообщениях схожая проблема. Да, в них использованы качественные фотографии — но они не подкрепляют контекст сообщений. В первом случае Microsoft говорит об ускорении внедрения приложений на рынок с помощью cloud-платформы Azure, но использует не связанную с этим фотографию небоскрёбов.

Во втором случае сервис продуктовой аналитики Hotjar использует фотографию моста, которая также не соответствует сообщению. Речь в нём идёт о зарождении принципиально нового этапа в сфере пользовательской аналитики. Однако выбранная фотография слишком далека от сути сообщения, даже по меркам имиджевой коммуникации.

В следующем примере, на первый взгляд, всё хорошо. Однако более внимательный зритель заметит, что фотография также не соответствует сообщению: дизайнер рисует макеты мобильного приложения, а не веб-сайта. Никогда не пренебрегайте деталями. Это может подорвать доверие к бренду.

Где искать фотографии

Напоследок расскажем, где искать стоковые фотографии. Существует два основных источника: платные фотостоки и бесплатные, а также один дополнительный — агрегаторы стокового контента. У каждого свои плюсы и минусы.

Платные экономят ваше время, дают широкий выбор изображений на различные тематики и гибкий поиск по контенту. Их очевидный минус — за контент придётся платить.

Фотографии на бесплатных стоках современные и качественные, но практически не несут коммерческой ценности. Выбор на них крайне ограничен, в особенности по узким тематикам. Кроме того, фотографии общедоступны — велик шанс, что их уже используют ваши конкуренты.

Агрегаторы стоковых фотографий позволяют искать контент среди большого числа фотостоков одновременно, объединяя плюсы и минусы платных и бесплатных фотостоков.

Платные стоки:

PressFoto,

Shutterstock,

Fotolia,

Depositphotos,

iStock (от Getty Images).

Бесплатные стоки:

Unsplash,

Pixabay.

Агрегаторы стокового контента: