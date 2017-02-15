Ещё раз Vodafone. Ещё раз Tabasco

«А можно ещё раз?» — именно такую реакцию вызвал новый ролик от международного бренда Vodafone и независимого рекламного агентства Tabasco у:

Главная ценность этого видео не в том, что его хочется пересматривать, не в ярких запоминающихся образах и даже не в том, что наконец-то на украинском ТВ появился нетривиальный качественный продукт для молодежи.

Главная ценностью для креативного агентства и в целом для рекламного рынка нашей страны стало то, что впервые ролик для международного бренда с мировым именем снимал не специально приглашенный иностранец, а украинский режиссер. И не просто снимал, а доказал, что в Украине умеют делать видео европейского уровня.

Встречайте и пересматривайте новую историю, созданную режиссером Алексеем Саем, Vodafone и агентством Tabasco. Историю о том, как с гигабайтами настоящего 3G ты погружаешься в виртуальный мир настолько глубоко, что он кажется реальным.

P.S. Вы можете подумать, что с говорящим енотом был перебор. Но именно так он и сказал: «Можно ещё раз?».

— диктора, который до сих пор не верит, что давно знакомый ему серьезный бренд решился сделать смелое видео, выбивающееся из всего, что сегодня транслируется на украинском ТВ;

— звукорежиссера, который вместе с диктором, прежде чем начать работу, пересматривал ролик не меньше 10 раз;

— дизайнера, случайно заглянувшего через плечо арт-директора в офисе агентства;

— клиента на торжественной презентации готового продукта;

— енота, сыгравшего одну из главных ролей.

Творческая команда

Агентство TABASCO:

Александр Смирнов – креативный директор

Татьяна Шаповал – арт-директор

Алена Новикова – эккаунт-директор

Шнайдер Иванна – эккаунт-менеджер

Оля Жeгулина – продюсер

Клиент Vodafone Ukraine:

Виктория Бояновская – начальник отдела коммуникаций и развития бренда

Алина Родионова – бренд менеджер

Limelite:

Леша Сай – режиссер

Сергей Михальчук – оператор

Алексей Смоляр – второй режиссёр

Алик Зурашвили – исполнительный продюсер

Юлия Фостер – линейный продюсер

Миша Левченко – художник

Света Музыка – грим

Даша Фильшина – стилист

Post production – Terminal FX

Propeller – звук