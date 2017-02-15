Ещё раз Vodafone. Ещё раз Tabasco

«А можно ещё раз?» — именно такую реакцию вызвал новый ролик от международного бренда Vodafone и независимого рекламного агентства Tabasco у:
Главная ценность этого видео не в том, что его хочется пересматривать, не в ярких запоминающихся образах и даже не в том, что наконец-то на украинском ТВ появился нетривиальный качественный продуктдля молодежи.
Главная ценностью для креативного агентства и в целом для рекламного рынка нашей страны стало то, что впервые ролик для международного бренда с мировым именем снимал не специально приглашенный иностранец, а украинский режиссер. И не просто снимал, а доказал, что в Украине умеют делать видео европейского уровня.
Встречайте и пересматривайте новую историю, созданную режиссером Алексеем Саем, Vodafone и агентством Tabasco. Историю о том, как с гигабайтами настоящего 3G ты погружаешься в виртуальный мир настолько глубоко, что он кажется реальным.
P.S. Вы можете подумать, что с говорящим енотом был перебор. Но именно так он и сказал: «Можно ещё раз?».
— диктора, который до сих пор не верит, что давно знакомый ему серьезный бренд решился сделать смелое видео, выбивающееся из всего, что сегодня транслируется на украинском ТВ;
— звукорежиссера, который вместе с диктором, прежде чем начать работу, пересматривал ролик не меньше 10 раз;
— дизайнера, случайно заглянувшего через плечо арт-директора в офисе агентства;
— клиента на торжественной презентации готового продукта;
— енота, сыгравшего одну из главных ролей.
Творческая команда
Агентство TABASCO: Александр Смирнов – креативный директор Татьяна Шаповал – арт-директор Алена Новикова – эккаунт-директор Шнайдер Иванна – эккаунт-менеджер Оля Жeгулина – продюсер
Клиент Vodafone Ukraine: Виктория Бояновская – начальник отдела коммуникаций и развития бренда Алина Родионова – бренд менеджер
Limelite: Леша Сай – режиссер Сергей Михальчук – оператор Алексей Смоляр – второй режиссёр Алик Зурашвили – исполнительный продюсер Юлия Фостер – линейный продюсер Миша Левченко – художник Света Музыка – грим Даша Фильшина – стилист
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