Российский сервис для ретейла собирается изменить рынок США

В ходе роад-шоу российский сервис для ретейла MirrorCX был отобран венчурным фондом StartaCapital в акселератор в Нью-Йорке, где в ближайшие 14 недель будет осуществляться его активное развитие.

Программа позволит пройти 2-х летний путь открытия бизнеса в США за 4 месяца и обеспечит поддержку компании по четырем основным направлениям: продажи, публичные выступления, маркетинг, локализация продукта. Во время пребывания команды Mirror CX в Нью-Йорке будет также проведен ряд встреч с ключевыми инвесторами и экспертами американского ИТ-рынка. Акслерация повысит вероятность получения финансирования от американских фондов и бизнес-ангелов.

Исполнительный директор Mirror CX Иван Терёхин выразил уверенность в успехе российского продукта на американском рынке: «Я думаю, что акселератор рассчитан больше на молодых предпринимателей без опыта в бизнесе, но те ресурсы, которые Starta предоставляет - они просто бесценны. Нетворкинг, консалтинг и комфортный офис в центральном Манхеттене с доступом 24/7 - это все существенно экономит время на начало работы в Америке и снижает наши риски».

В скором будущем Mirror CX планирует продолжить свою экспансию в Азию и на Ближний Восток, как в наиболее «ретейловские» страны. В страны, где управление потребительским опытом также является одним из ключевых параметров ведения бизнеса и розничная торговля составляет основу экономики.