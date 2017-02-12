"Живой Журнал" запускает нативную рекламу для пользователей

Пользователям стал доступен новый инвентарь для продвижения: теперь они могут рекламировать как записи из собственных журналов, так и сторонние сайты не только у себя. Промо-посты органично вписываются в дизайн платформы и отображается в лентах друзей пользователей.

Для более высокой эффективности показ промо-записей может быть таргетирован по регионам (на данный момент доступны - Россия, Украина и Белоруссия) и по интересам пользователей.

«Нативные инструменты в «Живом Журнале» максимально органично дополняют возможности платформы. Мировой рынок нативной рекламы показывает стремительную динамику, в первую очередь благодаря социальным сетям, и в перспективе трех лет сравнится с объемом интернет медиа-рекламы. Внедрение нового формата продвижения собственного контента и внешних ресурсов в блогах позволит нашим авторам, партнерам и клиентам быть более эффективными в донесении своих мыслей, идей и продуктов. По итогам проведенных тестов, продукт показывает значительный рост восприятия рекламного сообщения (+27%) в сравнении с дисплейной рекламой благодаря мимикрии в контекстной среде LiveJournal.com», - отметил Максим Тадевосян, первый заместитель генерального директора Rambler&Co.

Специалисты «Живого Журнала» считают, что «подобный нативный формат органично впишется в сервис, получит широкий охват аудитории и обеспечит записям, товарам или услугам ненавязчивое, но при этом эффективное продвижение».

Новый формат промо уже доступен пользователям кириллического сегмента в Магазине ЖЖ. Для проведения кампании можно купить любое количество показов объявления.