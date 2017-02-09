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IBM приглашает города всего мира к участию в конкурсе грантов

IBM приглашает города всего мира к участию в конкурсе грантов

IBM расширяет программу Smarter Cities Challenge и учреждает дополнительные гранты для городских администраций с целью совершенствования качества оказываемых гражданам услуг.

IBM (NYSE: IBM) объявила о расширении инициативы Smarter Cities Challenge, глобальной программы грантов, в рамках которой выбранным на конкурсной основе местным органам власти предоставляется безвозмездная консультационная помощь в вопросах предоставления жизненно важных услуг населению.

На данный момент IBM открывает прием заявок от городских администраций, для которых экспертиза и передовые технологии компании, такие как аналитика данных, облачные и когнитивные вычисления и комплексные метеорологические наблюдения, могут принести ощутимую пользу. Рекомендации, которые передает IBM на безвозмездной основе, помогут местным органам власти повысить качество и эффективность, а также обеспечить равноправный доступ при оказании услуг гражданам.

Заявки на участие в программе могут быть поданы городскими или региональными органами власти не позднее 24 февраля 2017 года. IBM выберет наиболее интересные заявки, оценит отобранные идеи, а затем объявит около 10 городов-получателей гранта в конце весны. Безвозмездная консультационная помощь будет оказана в вплоть до середины 2018 года. IBM обычно получает около 100 заявок на участие в инициативе.

В каждый город-получатель гранта Smarter Cities Challenge IBM направляет команду из пяти-шести своих ведущих специалистов. Как минимум за месяц до поездки они изучают ключевые проблемы, обозначенные городскими властями. После этого команда экспертов проводит три недели в регионе-грантополучателе, где тесно сотрудничает с представителями местных органов власти и общественных организаций, собирая дополнительную информацию. Затем они анализируют полученные данные и предоставляют муниципалитету рекомендации по улучшению качества обслуживания горожан, которые могут включать в себя элементы стратегии, инструментарий для анализа данных, детальные планы реализации соответствующих проектов, а также программы по обучению персонала.

За последние шесть лет в рамках инициативы Smarter Cities Challenge IBM направила 800 своих лучших специалистов в более чем 130 городов по всему миру. Их усилия были устремлены на ликвидацию неравенства и обеспечение социальной справедливости за счет помощи местным органам власти в вопросах предоставления жизненно важных сервисов гражданам. Каждый проект Smarter Cities Challenge оценивался приблизительно в $500 тыс. На данный момент общая сумма безвозмездных консультационных услуг и технологических сервисов, предоставленных IBM, эквивалентна $65 млн. В рамках инициативы Smarter Cities Challenge города использовали инсайты, полученные на основе аналитики данных, для улучшения программ доступного жилья, экономического развития, инфраструктурного и городского планирования, общественной безопасности, системы социального обслуживания населения, транспорта, а также качества воды, источников энергии и окружающей среды. Вот лишь некоторые города-получатели грантов прошлых лет:

  • Мемфис (США) Город сотрудничал с IBM с целью сокращения времени оказания экстренной медицинской помощи и обеспечения доступа населения к лечебно-профилактическим мероприятиям. В частности, целью программы была поддержка малоимущих граждан, которые получали медицинское обслуживание преимущественно в больничных палатах скорой помощи.
  • Дублин (Ирландия) Благодаря работе с IBM город получил возможность использовать экологичную и недорогую солнечную энергию. По итогам сотрудничества солнечные панели были установлены на крышах практически всех городских правительственных зданий.
  • Пхёнчхан (Южная Корея) Будущая столица Олимпиады 2018 года, сейчас развивает и продвигает новые возможности туризма, выходящие за рамки зимних Олимпийских игр. Как ожидается, это позволит решить существующие проблемы социально-экономического развития регионального уровня.
  • Сиракузы (США) В настоящее время город использует анализ данных для выявления районов, в которых отмечается высокая доля незанятых помещений и существует риск потери права их выкупа. Аналитика также используется для мобилизации необходимых ресурсов для стабилизации обстановки в таких зонах и увеличения налогооблагаемой базы объектов.

В результате внедрения инновационных рекомендаций IBM города по всему миру получили признание за свои достижения. Например, Таунсвилл (Австралия) удостоился престижной награды National Smart Infrastructure Award за проект по сокращению потребления воды. Пиндун (Тайвань) в 2015 году выиграл конкурс Energy Smart Communities Initiative за реализацию умной микросети возобновляемых источников энергии. Чхонджу (Южная Корея) был отмечен в заявлении министра государственного управления и безопасности как лучший пример реализации эффективного использования бюджета.

«Города во всем мире ежедневно сталкиваются с растущим числом вызовов, обладая при этом беспрецедентно ограниченными ресурсами, – сказала Дженнифер Крозье, вице-президент IBM по глобальным инициативам в области корпоративной социальной ответственности. – Часто им не хватает доступа к наиболее инновационным технологическим разработкам и инсайтам, которые помогли бы преодолеть эти трудности и улучшить сервисы. Мы рады поделиться данными, аналитикой и экспертизой IBM в области когнитивных вычислений, чтобы добиться значительных и долговременных улучшений».

Города, желающие принять участие в программе, должны подать краткую заявку не позднее 24 февраля 2017 года на сайте www.smartercitieschallenge.org. Прошедшие отборочный этап кандидаты получат приглашение подать полную версию заявки и смогут участвовать в обсуждении задач.

10.02.2017

 ibm

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