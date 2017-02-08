МТС сохранит лидерство по популярности среди студенческой аудитории

По данным опроса, проведённого исследовательской компанией Indoor Expert, телеком-оператор МТС опередил других игроков сотовой связи по популярности бренда среди студенческой аудитории.

В опросе приняли участие 600 студентов столичных вузов. Исследование было проведено по заказу indoor-оператора MaxMediaGroup, в рамках регулярно проводимого исследования Poster Track. Студентам задавались вопросы о знании и предпочтении брендов и тарифов сотовых операторов.

«Компания МТС уделяет особое внимание молодёжной аудитории и ежегодно проводит федеральные рекламные кампании в вузах России. Что, несомненно, вносит вклад в популяризацию МТС среди студентов», - отмечает account director MaxMediaGroup Вячеслав Матвеев.

Телекоммуникационная компания «Вымпелком» по итогам прошлого года заняла второе место по популярности среди молодежной аудитории.

Стоит отметить, что в отличие от МТС, компания «Вымпелком» пришла в российские вузы лишь осенью 2016 года. При этом пришла основательно, опередив по медиавесу рекламного размещения в вузах других сотовых операторов. Адресная программа рекламной кампании включала в себя более 30 российских регионов.

Плакаты, размещенные на популярных конструкциях MaxMediaGroup - световой инфоборд и лайтбокс формата А0, рассказали студентам о безлимитном тарифе сотового оператора «Билайн» #можноВСЁ. В результате, с сентября по декабрь 2016 года было проведено несколько флайтов со сменой креативов, сообщающих о безграничных возможностях нового тарифного плана.

«С сентября 2016 года мы приняли решение о включении канала «реклама в вузах» в основной маркетинг-микс бренда «Билайн». Молодёжная аудитория крайне важна современной телекоммуникационной компании. И реклама в вузах сегодня - один из ключевых каналов эффективного взаимодействия с данной ЦА. Высокое качество инвентаря - инфоборды, лайтбоксы indoor-оператора MaxMediaGroup, позволяет нам достойно представлять продукты бренда для молодежной аудитории», - комментирует Сергей Касатин, департамент медиапланирования ПАО «Вымпелком».

В 2016 году со студенческой аудиторией взаимодействовали и другие сотовые операторы: «Мегафон», Теле2, YOTA.

В ближайших планах сотовых операторов продолжение борьбы за молодёжную аудиторию и наращивание рекламных активностей в вузах страны.

«По результатам первых рекламных флайтов в вузах России, мы видим усиление позиций нашей компании в молодежном сегменте, рост популярности «Билайн» среди студенческой аудитории. В связи с чем, мы приняли решение о включении «рекламы в вузах и колледжах» в медиа-микс 2017 года», - отмечает представитель «Вымпелком».

Сохранит ли МТС первенство среди молодёжи, покажет время и очередное исследование Indoor Expert в конце 2017 года.