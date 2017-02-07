Культурный код русской аристократии

Водка «Онегин» — первый самостоятельный продукт дистрибьюторской компании Simple. Компания объявила о запуске продукта высокой ценовой категории, предложив рынку новый способ потребления продукта: «Онегин» — водка премиального качества, которая может быть и лонг-дринком для неторопливых бесед.

Выпуск «Онегина» компания Simple приурочила к 185-летию великого романа.

В основу концепции бренда лег образ русского аристократа, знакомый нам по произведениям классической литературы. Элегантная форма бутылки, разработанная для «Онегина» командой Mildberry, стала отправной точкой в формировании целостного визуального образа: статный, высокий, элегантный, «Онегин» — это аристократ в строгом черном рединготе. Уникальный силуэт и увеличенная высота бутылки также дали «Онегину» преимущество на полке.

Противоречивая неуловимость русского характера нашла выражение в многоплановости визуальной архитектуры этикетки «Онегина». Тщательно выстроенные планы служат ключом к пониманию характера «русского денди»: так, строгая матовая этикетка цвета белого снега скрывает изящную фактуру морозного узора, а за монограммой «Онегина» едва заметен циферблат без стрелок (Онегин — персонаж вне времени). Детали здесь ускользают от поверхностного взгляда — Онегин не хочет, чтобы о нем судили поверхностно. Однако чем пристальнее взгляд, тем глубже понимаешь «Онегина» и тем интереснее он становится.

Вместе с «Онегиным» компания Simple создает новую культуру потребления водки: новые «онегины» водку пьют не спеша и не смешивая, поэтому в их бокале со льдом водка больше напоминает виски.

Упаковка «Онегина» отсылает нас к «золотому веку», но не выглядит архаичной, как и сам герой, ведь у каждого времени свои «онегины»: денди и аристократы, космополиты с русской душой, интеллигенты на перекрестье культур. «Онегины» наших дней способны распознать истинное качество и красоту, и для них бутылка премиальной водки от компании Simple на столе — символ хорошего вкуса. Это символ роскоши, но роскоши «с умом».