Парижский дом чая Palais des Thés объявляет о начале сотрудничества с агентством D2 Marketing Solutions в России

Palais des Thés – это чайный бренд премиум класса с мировым именем и признанием, который представлен более чем в 40 странах. В России изысканный чай Palais des Thés доступен в премиальном ритейле: Глобус Гурмэ, Гастроном №1 в ГУМе, Мега Центр Италия, но уже совсем скоро свои двери откроет первый в Москве Парижский дом чая, где под одной крышей будут расположены бутик и зона чайной дегустации L’Ecole des Thés (Школа Чая).

Сотрудничество бренда с D2 Marketing Solutions предполагает ежемесячное PR-обслуживание и ведение бренд-коммуникаций, проведение собственных событий марки, включая открытие первого бутика Palais des Thés в России, участие в партнерских проектах и многое другое.

«Бренд Palais des Thés активно развивается в разных странах, предлагая лучшие сорта чая с мировых плантаций, – комментирует Жан-Люк Фуше-Крето, генеральный директор парижского дома чая Palais des Thés в России. – Благодаря расширению каналов присутствия, в текущем году у клиентов в России также будет возможность дегустировать лучшее в чае, что сравнимо с культурой потребления благородных вин. Мы уверены, что наше сотрудничество с D2 Marketing Solutions позволит Palais des Thés укрепить свои позиции на рынке в премиальном сегменте и завоевать внимание российских ценителей чая».