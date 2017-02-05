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Парижский дом чая Palais des Thés объявляет о начале сотрудничества с агентством D2 Marketing Solutions в России

Парижский дом чая Palais des Th&#233;s объявляет о начале сотрудничества с агентством D2 Marketing Solutions в России

С 1 февраля 2017 года агентство D2 Marketing Solutions осуществляет полный цикл маркетинговых коммуникаций для парижского дома чая Palais des Thés на основании годового контракта.

Palais des Thés – это чайный бренд премиум класса с мировым именем и признанием, который представлен более чем в 40 странах. В России изысканный чай Palais des Thés доступен в премиальном ритейле: Глобус Гурмэ, Гастроном №1 в ГУМе, Мега Центр Италия, но уже совсем скоро свои двери откроет первый в Москве Парижский дом чая, где под одной крышей будут расположены бутик и зона чайной дегустации L’Ecole des Thés (Школа Чая).

Сотрудничество бренда с D2 Marketing Solutions предполагает ежемесячное PR-обслуживание и ведение бренд-коммуникаций, проведение собственных событий марки, включая открытие первого бутика Palais des Thés в России, участие в партнерских проектах и многое другое.

«Бренд Palais des Thés активно развивается в разных странах, предлагая лучшие сорта чая с мировых плантаций, – комментирует Жан-Люк Фуше-Крето, генеральный директор парижского дома чая Palais des Thés в России. – Благодаря расширению каналов присутствия, в текущем году у клиентов в России также будет возможность дегустировать лучшее в чае, что сравнимо с культурой потребления благородных вин. Мы уверены, что наше сотрудничество с D2 Marketing Solutions позволит Palais des Thés укрепить свои позиции на рынке в премиальном сегменте и завоевать внимание российских ценителей чая».

06.02.2017

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