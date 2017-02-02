RT - самый цитируемый телеканал в соцмедиа за 2016 год

RT третий раз подряд возглавил ежегодный рейтинг самых цитируемых российских телеканалов в соцмедиа по результатам исследования «Медиалогии».

По данным исследования, проведенного в сегменте российских медиа, по итогам 2016 года RT стал самым цитируемым в соцмедиа телеканалом – пользователи опубликовали 8,7 млн ссылок на материалы RT.

Больше всего в соцсетях цитировались материалы RT об исполнении песни в память об ансамбле имени Александрова сербскими фанатами, успехах сборной России на Олимпиаде в Рио и реакции западных СМИ на флаг России в руках белорусских паралимпийцев.

Рейтинг цитируемости строится по количеству ссылок на сообщения СМИ, размещенных пользователями в своих учетных записях в соцмедиа. Кроме того, при подсчете учитываются «лайки» и «репосты».

Сайт RT на русском получил «Премию Рунета» в категории «Культура, СМИ и массовые коммуникации» в 2014 году, а также, по данным «Медиалогии», стал самым цитируемым в соцсетях каналом по итогам 2014 и 2015 года. В 2016 году RT стал обладателем специальной награды за «создание информационного контента, соответствующего мировым стандартам», присужденной в рамках ежегодной премии Союза журналистов России «Золотое Перо».