Встречайте обновленный холдинг "Байт-Транзит"!

Компания с 25-летним стажем не стоит на месте, стремится к лучшему, растёт и постоянно развивается, а значит с проведенным рестайлингом у компании настанет новая страница в истории.

Дизайнеры решили полностью обновить и изменить фирменный стиль компании, это изменения, как логотипа, так и фирменных цветов! Теперь «сине-зеленый Байт Транзит» перерос в красный и серый – цвета уверенности, силы, стабильности.

Основным графическим элементом и фишкой нового логотипа является знак в виде стрелы, которая стремится вверх к новым горизонтам и только вперед.

Также присутствует в элементе и кольцо. «Белое пространство внутри - это Земля, а кольцо олицетворяющее круговорот, показывает нам движение вокруг Земли. У кольца имеются порталы – они символизируют три стихии: земля, вода, воздух – по которым компания осуществляет свою деятельность», - пояснили представители «Байт Транзит».

Хотелось бы отметить, что название выполнено на латинице, этим компания хочет заявить об укреплении своих позиций на зарубежном рынке.

Логотип «Байт-Транзит» стал более современным, ярким и запоминающемся. Он отчётливо передает ощущение уверенности, масштаб и надежность компании!

Старый логотип

Новый логотип