Обновленная "Царская"

Знаменитая премиальная водка «Царская» вышла на рынок в обновленном дизайне. Изменения коснулись как элементов декорации, так и формы самой бутылки.

Была проведена тонкая, аккуратная, гармоничная и профессиональная проработка важных брендообразующих элементов дизайна торговой марки "Царская". Как прокомментировали в российской брендинговой студии STUDIOIN, занимавшейся обновлением оформления: «Данный рестайлинг нельзя назвать масштабным, но мы считаем его крайне своевременным и необходимым».

В частности разработан и внедрен новый орнамент центральной декорации и проведена аккуратная корректировка всего обрамления портрета Петра I. Для сохранения 100% визуальной преемственности в начертания логотипа внесены незначительные коррективы с целью исключить излишнюю плавность и округлость линий букв, добавлено больше «воздуха» и увеличено межбуквенное пространство.

Кроме того, очевидным образом видоизменились «Царская Оригинальная» и «Царская Золотая» объемом 1 литр. Бутылка «постройнела», став меньше в диаметре и выше, неспроста – теперь она легко помещается в любую барную станцию в заведениях HoReCa, что не может не радовать барменов. Обновленная литровая «Царская» еще более выгодно выделяется на полке и привлекает внимание потребителя своей новой формой. Аналогичная по форме бутылка используется и для водки «Царская Оригинальная» объемом 1 литр без изменения элементов дизайна.