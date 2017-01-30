Российские рекламодатели собираются увеличить затраты на performance-marketing

Аналитическое агентство Data Insight и компания IAB Russia поделились результатами исследования «Рынок performance marketing в России – 2017». Выяснилось, что в 2017 году 61% российских компаний планирует увеличить бюджеты на интерактивную рекламу и инструменты performance-маркетинга, а 15% собираются нарастить затраты на 50% и более.

Данные исследования также показали, что рынок performance-marketing из небольшого сегмента рекламного рынка вырос до второго по объемам размещения канала после телевидения. Эксперты отмечают, что performance-marketing подразумевает построение маркетинга на стороне рекламодателя, рекламного агентства и площадки, когда весь набор используемых инструментов и технологий направлен на результат в виде достижения конкретным пользователем целевого действия.

Среди performance-инструментов лидерами являются поисковая реклама, SEO, ремаркетинг и таргетированная реклама в социальных сетях. Более 80% опрошенных компаний используют их в своей работе. Однако чем уже используется инструмент, тем меньше его потенциал роста. Поэтому (как считают респонденты) только таргетированная реклама в соцсетях может стать наиболее часто используемым инструментом в 2017 году.

Самыми недооцененными инструментами стали мобильные сети и целевые звонки. Использовать их в 2017 году планируют только 23% и 26% компаний соответственно.

В российском сегменте performance работает около 3000 агентств и более 200 технологических кампаний, а общий объем рынка в первой половине 2016 года составил 50,2 млрд рублей. Это около 30% всего рекламного рынка и 79% от объема рынка интерактивной рекламы. Сегмент наращивает темпы роста: в 2015 году он составил +29% (при росте всего рекламного рынка на 17% и рынка интерактивной рекламы на 26%). Основными драйверами роста стали увеличение доли мобильной рекламы, big data, эффективность размещений, разнообразие таргетингов.

Есть также и ряд факторов, тормозящих рост. Среди них – недостаточный охват аудитории и существующие законодательные ограничения.

С полной версией исследования можно ознакомиться по ссылке.