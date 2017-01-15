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Масштабный День Земли пройдет в Москве в апреле

Масштабный День Земли пройдет в Москве в апреле

Москва ищет подрядчика на проведение Дня Земли в апреле 2017 года. У предпринимателей остается неделя для подачи заявки, чтобы стать организатором городского экологического праздника.

Об этом сообщает Портал Поставщиков Москвы, оператором которого выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

По документации, подрядчику предстоит разработать сценарий праздника, который предусматривает работу интерактивных и детских площадок, проведение лекций и эко мастер-классов.

Стоимость закупки не превышает трех млн рублей.

Согласно техническому заданию, праздник должен быть проведен 22 апреля, в Международный день земли. Локация – особо охраняемая природная территория, подведомственная Департаменту природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Площадка должна вмещать не менее 2 тысяч посетителей.

Подрядчику предстоит разработать план-схему территории с зонированием активностей, в их числе – мастер-классы, лекции, фотоквесты, городок аттракционов.

Особым пунктом программы выступает парад ростовых кукол в сопровождении духового оркестра.

Напомним, 2017 год объявлен в России Годом экологии.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 23 января 2017 года.

Заказчик закупки - Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

16.01.2017

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