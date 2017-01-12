Открытая лекция в Академии re:Store "Как рисовать персонажей для фильмов?"

20 января в Академии re:Store пройдет открытая лекция иллюстратора и дизайнера Максима Костенко, автора нескольких персонажей из нашумевшего фильма «Фантастические твари и где они обитают», всех существ из ожидаемого в 2017 году фильма Криса Уэджа «Монстр-траки», а также многих других работ в области рекламы, анимационных и художественных фильмов.

Это уже вторая лекция, которую Максим Костенко проводит в Академии re:Store. Максим живет и работает в Подольске. Среди его клиентов такие компании как: Mercedes, Wall Street Journal, Volkswagen, National Geographic и многие другие. В своей работе он использует только графический планшет, подключенный к Mac Pro.

В рамках лекции «Как рисовать персонажей для фильмов?» Максим Костенко откроет секреты создания нескольких своих персонажей из фильма «Фантастические твари и где они обитают», расскажет об основных этапах разработки персонажей к фильмам на Mac, а также проведет мастер-класс по их «оживлению».

Программа лекции:

1. Специфика работы в киноиндустрии. Что должен знать и уметь художник для работы в кино?

2. Процесс создания персонажей для фильма "Фантастические твари и где они обитают".

3. Основные этапы разработки персонажа.

4. Правильное использование фототекстур для придания реалистичности персонажу.

Дата и время проведения лекции: 20 января 2016 года, 19:00. Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: Бизнес-школа RMA, Москва, центр Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 12 (станции метро Курская/Чкаловская), 5 этаж, аудитория DEE.