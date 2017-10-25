Дмитрий Кот
Продающие тексты. Модель для сборки. Копирайтинг для всех
Серия: Маркетинг для профессионалов
Издательство: Питер, 2018 г.
978-5-906417-27-5
Книгопечатная продукция
Объем: 192 стр.
Дмитрий Кот - один из самых известных копирайтеров, бизнес-тренер, директор Агентства продающих текстов, автор бестселлера "Копирайтинг: как не съесть собаку. Создаем тексты, которые продают".
Книга для всех, кто пишет продающие тексты.
Чем она отличается от десятка других книг по копирайтингу? Она дополняет их. Помогает систематизировать приемы и подходы:
- предлагает систему - вы понимаете, из каких блоков состоит текст и роль каждого из них;
- содержит готовые к внедрению формулы и шаблоны - бери и делай;
- раскрывает секреты, повышающие эффективность текстов;
- допускает вариативность поведения - на каждый блок текста даются несколько
формул.
Собери идеальный продающий текст по схеме. Не забудь добавить свои фишки и приемы.
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