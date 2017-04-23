Ия Имшинецкая

Не сезон. Как поднять продажи в период спада

Серия: Практика лучших бизнес-тренеров России

Издательство: Питер, 2017 г.

978-5-4461-0358-4

Книгопечатная продукция

Объем: 176 стр.



Регулярные колебания спроса, называемые сезонностью, случаются в любом виде бизнеса. Эта книга - источник идей, которые будут зарабатывать деньги для вашей компании в период традиционного спада продаж.

В основу издания положены примеры бизнеса как из области В2В, так и из области В2С, сезонные спады которых могут не совпадать. Авторские приемы борьбы со спадом подробно проиллюстрированы и описаны для каждой сферы бизнеса.



Книга подойдет руководителям и собственникам бизнеса, а также тем, кто только собирается открыть собственное дело; руководителям и менеджерам отделов продаж, маркетинга, рекламы и PR.



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