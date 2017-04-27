Игорь Манн

Номер 1. Как стать лучшим в том, что ты делаешь

Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017 г.

978-5-00100-576-6

Книгопечатная продукция

Объем: 240 стр.



Многие заявляют "Хочу стать номером 1 в своей сфере деятельности", но мало кто действительно делает что-то для этого, тем более в оговоренный срок. Неудивительно! "Сделать себя самому" непросто: требуется системный подход и внимание к деталям. Эта книга как раз и предлагает чек-лист, который легко модифицировать под вас лично. После прочтения и заполнения специальных таблиц (срез сильных и слабых качеств, определение приоритетов, пути развития ключевых навыков, изменение имиджа, методы самомаркетинга) вы получите пошаговый алгоритм продвижения к цели.

Автор, Игорь Манн, сам стал номером 1 в российском маркетинге. Эта книга - его собственный опыт и опыт десятков других людей, которые упорно работали над собой, чтобы стать лучшими в своем деле. Вам это тоже удастся.

4-е издание.



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