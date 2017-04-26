Джереми Иден, Терри Лонг

Доступный плод. Простые решения для увеличения производительности и прибыли

Low-Hanging Fruit: 77 Eye-Opening Ways to Improve Productivity and Profits

978-5-496-01603-2, 978-1118857922

Книгопечатная продукция

Объем: 192 стр.



Во всем мире компании стали крупнее, но при этом не стали лучше. Невероятный скачок в развитии технологий не был панацеей и не сделал работу проще. Эта книга предназначена для всех людей во всем мире, которые любят (или не любят!) свою компанию и свою работу, но чувствуют бессилие от того, что каждый день сталкиваются с препятствиями, мешающими повысить продуктивность и прибыль, и ничего не могут с ними поделать.

Авторы издания уже помогли тысячам бизнесменов найти деньги на реновацию, повышение эффективности, улучшение обслуживания клиентов и обеспечение роста компании. Вы также имеете возможность получить практические советы, не требующие применения новой дорогой технологии или концепции бережливого производства и шести сигм. Используйте предложенную схему работы, следуйте советам книги, и вы не только увеличите годовую прибыль компании, но и начнете получать от работы большее удовлетворение!



Издание адресовано руководителям, собственникам компаний и всем, кто желает ими стать. Применяйте новый подход к управлению, мотивируйте своих работников и собирайте урожай идей. Также книга будет полезна менеджерам и служащим, которые находятся в ежедневном поиске тысяч маленьких идей - действуйте, принося максимальную пользу, повышайте свою продуктивность и прибыль.

