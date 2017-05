Алексей Каптерев

Мастерство презентации. Как создавать презентации, которые могут изменить мир

Presentation Secrets: Do What You Never Thought Possible with Your Presentations

Издательство: Манн, Иванов и Фербер, Эксмо, 2017 г.

978-5-00100-711-1

Объем: 336 стр.



Как создавать презентации, которые могут изменить мир. Книга о том, как слить в единое целое все составляющие презентации: структуру, драматургию, дизайн и технику выступления. Она о том, как добиваться от своих презентаций большего: больше эмоций, больше приключений, больше испытаний и больше результатов. Это единственная деловая книга российского автора, которая сначала завоевала успешность в США. А еще почти все иллюстрации в ней Алексей Каптерев разработал сам. Алексей Каптерев: "Я подумывал нанять профессионального дизайнера, но понял, что это было бы нечестно. Если я говорю, что каждый может научиться создавать слайды, применяя определенные принципы и практикуясь, то, как минимум, я должен быть в состоянии делать это сам. И я это сделал. Я не являюсь профессиональным дизайнером, и это на самом деле мои собственные слайды. Считаю, что это очень важно".

5-е издание.



