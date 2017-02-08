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Джордж Леонард

Мастерство. Путешествие длиною в жизнь

Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017 г.
978-5-00100-482-0
Книгопечатная продукция
Объем: 176 стр.

О книге
Книга для тех, кто стремится к подлинному мастерству и хочет наслаждаться путешествием, а не конечным пунктом.

Если в жизни и есть надежный путь к успеху и получению ощущения ее наполненности, его нужно искать в длительном процессе приобретения мастерства, который по своему существу не должен сопровождаться конкретными целями. Эта истина действует и в личной, и в профессиональной жизни человека, и в экономике, и в фигурном катании, и в медицине, и в боевых искусствах.

Джордж Леонард в своей книге показал, как приобретается мастерство и что обычно мешает этому процессу. Он объединил философию дзен и многолетний опыт преподавания айкидо, который помог ему выявить психологические типы, способствующие и мешающие длительному обучению какому-либо мастерству или искусству.

Из этой книги вы узнаете:
О пяти основных ключах к мастерству;

Об инструментах, необходимых для достижения мастерства;

О том, как действовать в отношении перемен;

О том, как реализовать свой спортивный потенциал;

О том, какие три типа личности обычно мешают достижению мастерства;

О том, как избежать подводных камней на пути к мастерству.

Путь к мастерству может начаться для вас всегда, когда вы решите для себя освоить какой-то новый навык - печать "вслепую", кулинарию, профессию адвоката, врача или бухгалтера. Но на этом пути вы непременно столкнетесь с подводными камнями и выйдете на плато, когда перестанете ощущать прогресс. Книга Джорджа Леонарда поможет вам пройти его и наслаждаться путешествием, а не ждать мгновенных вознаграждений.

Для кого эта книга
Для всех, кто хочет быть, а не казаться - и достичь подлинного мастерства в своем деле.

Цитаты из книги

Развитие
Обучение, будь то интеллектуальное или физическое совершенствование, - это динамическое изменение личности. Этот процесс не должен заканчиваться с окончанием колледжа или с достижением сорока, шестидесяти или даже восьмидесяти лет.

Юмор
Умение посмеяться над собой делает перспективу более ясной. Выбирая себе в путешествие попутчиков, старайтесь, чтобы среди них не было угрюмых личностей и снобов.

Не останавливайтесь
Человеческое существо подобно машине, которая стареет при недостаточном использовании. Но в большинстве случаев мы заряжаемся энергией именно тогда, когда активно тратим ее.

Поставьте цель
Целеустремленность питает движение человека на пути к мастерству. Каждый мастер - это мастер взгляда в будущее.

Баланс
Когда не все идет гладко на вашем пути к мастерству, не забывайте о других сторонах своей жизни, подумайте о возможности применения принципов мастерства к ним.

Рутинное мастерство
Человек, который может пропылесосить весь дом, будучи сосредоточенным на самом процессе, а не на мысли, как бы побыстрее все закончить, который ни разу не раздражится в ходе уборки и даже не потеряет спокойствия, - этот человек кое-что знает о мастерстве.


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