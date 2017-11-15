Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№19

19-я Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№ будет проходить в Центральном Доме художника на Крымском валу с 29 ноября по 03 декабря 2017 года под патронатом Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям и при поддержке Департамента культуры города Москвы.

В этом году в ярмарке примут участие около 300 крупных и малых издательств, книготорговых компаний и институтов культуры из 25 стран мира. На стендах участников и в мероприятиях деловой программы будут представлены Аргентина, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Израиль, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, Сербия, США, Украина, Франция, Чехия, Швейцария, Эстония, Южная Корея и Япония.

По многолетней традиции, при входе в основную зону ярмарки будет располагаться коллективная экспозиция малых издательств, входящих в состав некоммерческого партнерства «Альянс независимых издателей и книгораспространителей». В этом году на коллективном стенде «Независимого Альянса» будут представлены около 30 малых издательств из Владивостока, Вологды, Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Москвы, Новосибирска, Оренбурга, Санкт-Петербурга и Твери. Участие этих издательств в ярмарке происходит при поддержке Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям.

В рамках мероприятий основной программы non/fictio№19 с читателями встретятся многие известные отечественные и зарубежные прозаики, поэты, переводчики, литературные критики, иллюстраторы, кинематографисты, ученые, путешественники, культурные и общественные деятели.

В числе российских участников деловой программы – Наринэ Абгарян, Вадим Абдрашитов, Елизавета Александрова-Зорина, Евгений Анисимов, Диана Арбенина, Александр Архангельский, Михаил Афанасьев, Павел Басинский, Александра Борисенко, Юрий Буйда, Дмитрий Быков, Яна Вагнер, Михаил Веллер, Михаил Визель, Дмитрий Воденников, Владимир Войнович, Андрей Геласимов, Михаил Гиголашвили, Антон Долин, Олег Дорман, Денис Драгунский, Станислав Дробышевский, Виктор Ерофеев, Андрей Звягинцев, Михаил Зыгарь, Рустам Ибрагимбеков, Наум Клейман, Федор и Павел Конюховы, Дмитрий Косырев (Мастер Чэнь), Сергей Кузнецов, Майя Кучерская, Александр Кушнир, Александр Ливергант, Андрей Лошак, Александр Любимов, Андрей Макаревич, Святослав Медведев, Виктор Меламед, Александр Мелихов, Борис Мессерер, Марина Москвина, Юрий Норштейн, Андрей Олех, Максим Осипов, Леонид Парфенов, Владимир Познер, Клариса Пульсон, Евгений Ройзман, Алексей Сканави, Тим Скоренко, Ольга Славникова, Виктор Сонькин, Марина Степнова, Людмила Улицкая, Павел Финн, Макс Фрай, Андрей Хржановский, Виктор Чижиков, Олег Чухонцев, Лена Элтанг, Галина Юзефович и другие уважаемые авторы.

Среди зарубежных участников ярмарки – профессор социальной географии Алистер Боннетт и поэт и эссеист Кэтлин Джейми (Великобритания), публицисты Томас Абэ и Томас Гросбёльтинг (Германия), писатель Гиора Ромм и литературовед Роман Тименчик (Израиль), писательницы Донателла ди Пьетрантонио и Тереза Чабатти, журналист и литературный критик Филиппо Ла Порта (Италия), ученые-геронтологи Рюди Вестендорп и Берт Кейзер (Нидерланды), иллюстратор и автор графических романов Андерс Кваммен, романист Ларс Соби Кристенсен, полярный исследователь Моника Кристенсен (Норвегия), популярный автор фэнтези Роберт Вегнер и писатель и литературовед Михал Русинек (Польша), профессор Гарвардского университета Роберт Дарнтон, писатель Серхио де ла Пава и режиссер Оливер Стоун (США), публицист и преподаватель литературы Пьер Байяр и профессор Сорбонны Нора Букс (Франция), директор Центра по исследованию банковского дела и финансов Цюрихского университета Марк Шенэ и главный редактор журнала Reportagen Даниэль Пунтас (Швейцария). В состав программы войдут также дискуссии, презентации и круглые столы, посвященные литературе Венгрии, Великобритании. Германии, Китая, Сербии и ряда других стран.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЯРМАРКИ NON/FICTIO№19:

«Приз книжного сообщества» – премия ярмарки non/fictio№

В 2016 году Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№ объявила о создании ежегодной премии «Приз книжного сообщества». Эта инициатива родилась как логическое продолжение стратегии книжной ярмарки, призванной поддерживать и пропагандировать качественную литературу, а также независимые интеллектуальные издательства как главные площадки формирования новых интеллектуальных трендов.

Задачи премии – расширение читательской аудитории интеллектуальной литературы, восстановление приоритета экспертного знания и оценки книжной продукции, консолидация книжного мира.

Тема Премии 2017 г. – 100-летие Русской Революции.

Премия «Приз книжного сообщества» награждает лучшие интеллектуальные книги года (в диапазоне от академических исследований до эссеистики) в следующих номинациях:

Выбор независимых книжных магазинов Выбор ведущих библиотек Выбор литературных критиков и журналистов Специальная премия «За заслуги перед интеллектуальным сообществом»

Первые три номинации формируются на конкурсной основе, лауреат в последней номинации определяется экспертным советом ярмарки non/fictio№.

Церемония награждения лауреатов Премии состоится 29 ноября 2017 года, в первый день работы ярмарки non/fictio№19.

День библиотекаря – четверг, 30 ноября

Впервые в истории ярмарки non/fictio№ будет выделен специальный день для работников библиотек. Профессиональная программа включает уникальную выставку «Детская книга 1917–2017. История с продолжением» и серию лекций, мастер-классов и встреч. Специалисты по детскому чтению из Германии и России поделятся идеями, которые можно применить в работе как в столице, так и в регионах.

Почетными гостями Библиотечного дня станут Кристиана Раабе, директор Мюнхенской Международной детской библиотеки (ММДБ), и Катя Вибе, сотрудник ММДБ, куратор каталога «Белые вороны» – списка детских книг, ежегодно составляемого библиотекой, в который входят самые интересные и необычные издания для детей и подростков со всего мира.

Для специалистов, прошедших регистрацию на Библиотечный день, 30 ноября вход на ярмарку будет бесплатным. Обладателям «библиотечного» приглашения предоставляются сертификаты об участии в мероприятии от Учебного центра Российской государственной детской библиотеки.

Важно отметить, что среди всех участников Дня библиотекаря будет разыгран специальный приз – коллекция произведений немецких детских писателей на русском языке, которая включает в себя 110 книг и несколько компакт-дисков. Оргкомитет ярмарки non/fictio№19 выражает признательность Центру немецкой книги в Москве / представительству Франкфуртской книжной ярмарки в России и лично Анастасии Милехиной, благодаря которым состоится эта акция.

Куратором и автором идеи Дня библиотекаря является издательство «КомпасГид».

Революция в зеркале нового гуманитарного знания. К 25-летию издательства «Новое литературное обозрение» – пятница, 01 декабря

Революционные перемены случаются не только в жизни общества, но и в науке. Более того, социальные и научные революции, как правило, идут рука об руку. Так было в начале 1990-х годов, когда демократические реформы, радикально преобразившие Россию, открыли простор для смелых экспериментов в науке и культуре. Один из них – быть может, самый яркий и продолжительный – журнал «Новое литературное обозрение», вокруг которого образовалось главное российское издательство гуманитарной литературы, ныне отмечающее свой 25-летний юбилей. Начав с воссоздания независимой научной среды, работы над обновлением языка гуманитарных наук, налаживания связей между учеными России и других стран, «НЛО» взрастило не одно поколение исследователей и преподавателей, стало неотъемлемой частью учебных курсов вузов, способствовало междисциплинарному диалогу и выходу отечественной гуманитаристики в международное пространство. Используя тему революции – 1917 года и шире – в качестве отправной точки, «НЛО» представит на non/fictio№19 свои главные новинки, лучших авторов и специальных гостей.

«ДНК книги: программа иллюстраторов» – суббота, 02 декабря

Международная программа иллюстраторов «ДНК книги» каждый год на лекциях и мастер-классах, на творческих встречах и в портретах-интервью, на воркшопах и в дискуссиях рассказывает о насущных проблемах профессии книжников: дизайнеров, иллюстраторов, издателей, – тех, кто создают книги, с которыми хочется жить.

В этом году программу поддержали российские и зарубежные партнеры non/fictio№19, и благодаря им удалось представить как отечественных дизайнеров и иллюстраторов, так и мастеров Венгрии, Германии, Польши, Франции, Чехии. Лекции будут посвящены как личному художническому опыту ведения книжных проектов, так и рассказу о самых разных идеях репрезентации текста и иллюстративного материала, которые помогают сделать книгу книгой. Работы участников программы можно будет увидеть в зале № 14Б.

Открытая конференция «Синтез будущего» – суббота, 02 декабря

Умение думать о будущем – один из главных дефицитов нашей жизни. Инерционные или формальные подходы к образованию, проектированию, планированию, стратегированию воплощаются в тоннах бумаги, терабайтах файлов,специфической лексике... Но некоторые из нас умеют задавать вопросы о будущем и даже отвечать на них.

Форсайты и химеры, ожидания и мечты – все образы будущего живут и развиваются в настоящем. Какие экономические, культурные и социальные факторы и «моторы» превратят их в тенденции и практики завтрашнего дня? Готовы ли мы к ним?

Известные ученые, практики и деятели культуры предложат свои «рецепты на завтра», речь пойдет о новых технологиях, границах между реальным и виртуальным, биопринтинге, биткоинах, цифровой памяти, будущем экономики и права, литературы и истории. В программе мастер-классы, диалоги и дискуссии с участием Константина Богданова, Виктора Вахштайна, Антона Долина, Виталия Куренного, Оксаны Мороз, Людмилы Улицкой, Юсефа Хесуани и многих других.

Программа Политехнического музея – воскресенье, 03 декабря

Литературные мастерские Creative Writing School – ежедневно с 29 ноября по 03 декабря

Литературные мастерские Creative Writing School – это проект Майи Кучерской, в рамках которого каждый может сочинять литературные тексты и совершенствовать навыки творческого письма. Проект работает очно и онлайн с лучшими современными авторами разных жанров.

На ярмарке non/fictio№19 будут представлены семь авторских мастер-классов CWS: Дмитрий Быков, Галина Юзефович, Николай Кононов, Виктор Сонькин, Александра Борисенко, Марина Степнова, Наталья Осипова и Елена Авинова расскажут о работе в разных жанрах современной литературы.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ЯРМАРКИ NON/FICTIO№19:

Ярмарка non/fictio№ давно зарекомендовала себя как место сосредоточения книжного знания не только для взрослых, но и для юных читателей. Поэтому одним из важнейших составляющих ярмарки является обширная детская программа на площадке «Территория познания».

По традиции последних лет, на non/fictio№19 будет выделено отдельное пространство для представителей детского книгоиздания: большую часть третьего этажа ЦДХ займут стенды лучших детских издательств и «Территории познания». На площадке запланировано множество самых разных событий для детей и родителей: презентации самых ярких детских книжных новинок, встречи с лучшими российскими и зарубежными авторами и книжными иллюстраторами, различные творческие мастерские, мастер-классы, игры-квесты, выставки иллюстраций и т.д. Здесь есть место всему – от обучения в игровой форме для самых маленьких до серьезного и вдумчивого обсуждения актуальных проблем с детьми старшего возраста и подростками.

Ключевое изменение этого года – оргкомитет ярмарки вернулся к практике выбора кураторов, формирующих программу «Территории познания». Кураторы будут меняться ежегодно, а в 2017 году в этой роли выступают Виталий Зюсько, главный редактор издательства «КомпасГид», и его коллеги.

Детская программа ярмарки non/fictio№19 получила специальное название «Сто лет тому вперёд». Заглавие любимой миллионами читателей повести Кира Булычёва объединяет две ключевые темы всех мероприятий на третьем этаже ЦДХ: историю развития детской книги и экологию в детской литературе.

Какими были книги для юных читателей 100 лет? Как перемены в обществе и исторические события влияли на детскую литературу? Какие традиции сохраняются и сегодня, а какие остались в прошлом? И – главное! – что ждёт детскую литературу в будущем? На эти вопросы должна ответить выставка «Детская книга 1917–2017. История с продолжением» и многочисленные лекции и мастер-классы, призванные её поддержать.

Экологическая тема – из числа новых, а потому не слишком хорошо освоенных в детской и подростковой литературе. Нужна ли особая «зелёная» литература, можно ли отнести к ней какие-то старые книги, интересна ли такая проблематика современному читателю – обо всём этом размышляют издатели, исследователи и писатели.

Среди гостей детской программы — авторы и иллюстраторы из Франции, Италии, Венгрии, Аргентины, Японии и других стран. Автор бестселлеров в жанре «экологическое фэнтези» Тимоте де Фомбель (Франция), мастер детского абсурдизма Нобуко Итикава (Япония), лауреат премии Астрид Линдгрен, выдающаяся художница и писательница Исоль (Аргентина), автор уникальной книги «Планета Земля. Мир вокруг нас в инфографике» Кьяра Пирроди (Италия), писатель и популяризатор науки Ян Паул Схюттен (Нидерланды) и другие литераторы приедут в России специально на non/fictio№19.

Уже в пятый раз заметное место на ярмарке займет раздел «Гастрономическая книга», содержание которого совершенно не исчерпывается названием – этот раздел охватывает кулинарное искусство, страноведение, путешествия, культурологию и ряд других интереснейших аспектов.

Особенности национальной кухни той или иной страны неразрывно связаны с ее историческими и культурными традициями, и задача раздела – проследить эту взаимосвязь. «Гастрономическая книга» – это попытка познать национальную кухню через историю и культуру страны, и наоборот, историю и культуру – через кулинарное искусство.

В рамках проекта «Книга ищет издателя» Bureau international de l’édition française сделает презентацию новинок от французских издательств по гастрономической тематике.

Свои книги в области гастрономической книги представят издательства «Эксмо», АСТ, «Альпина Паблишер», «Арт Волхонка», «Олимп» и другие участники.

В дни ярмарки дискуссионная площадка «Гастрономической книги» станет местом презентаций гастрономических, страноведческих и культурологических программ разных стран. В программе примут участие авторы популярных кулинарных книг, концепт-шефы, путешественники, рестораторы и ресторанные критики, food-блогеры, гастроэнтузиасты и другие интересные рассказчики.

В этом году французский шеф-повар Эрик ле Прово расскажет о том, в чем на самом деле заключается разница между кафе, бистро, brasserie и рестораном высокой кухни во Франции, откуда появились бистро и почему они стали так популярны во Франции, а также поделится профессиональными секретами и авторскими рецептами. Чешский центр в Москве пригласит всех желающих на презентацию книги журналиста и публициста Гуго Шрайбера «Похвала чешской кухне: традиции, блюда, застолье, личности», демонстрирующей всю панораму чешской гастрономии и адресованной как широкой общественности, так и профессионалам кулинарного дела. Венгерский культурный центр в Москве организует экскурс в мир венгерской литературы и гастрономии, в котором примут участие атташе по культуре Шандор Козлов, переводчик Оксана Якименко и шеф-повар Аттила Врабец. А Военно-исторический клуб «Десятый легион» проведет практический опыт реконструкции и расскажет, что ели древние римляне, и что сохранилось в итальянской кухне до наших дней.

Экскурс в историю, литературу и культурологию проведут преподаватели лучших ВУЗов России. Доцент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова и автор курса «Литературная кухня» в Школе журнала Seasons of life Светлана Сидорова организует лекцию-спектакль «Литературная кухня: хлебный рай» о хлебных образах и метафорах в русской литературе; историк литературы, ведущий научный сотрудник ИВГИ РГГУ и ШАГИ РАНХиГС Вера Мильчина прочтет лекцию об «Альманахе Гурманов», который Александр Гримо де ла Реньер выпускал в 1803 – 1812 гг., видя в правильном отношении к еде и в застольных манерах модель идеального общественного устройства; преподаватели факультета иностранных языков и регионоведения МГУ Анна Павловская, Ирина Руцинская и Разият Цинпаева проведут круглый стол на тему «Едоведение», или Нужна ли нам наука о еде». О том, как во Франции появился культ еды, расскажет Галина Кузнецова, преподаватель МГУ.

О гастрономических путешествиях поведает Полина Кошелева, которая выступит на тему «Гастрономические радости Тбилиси по правилам и без», а также создатели лаборатории еды и путешествий Sputnik Ника Махлина и Иван Большаков, которые в этом году провели экспедицию Vietgastrotrip – проехали Вьетнам с севера на юг и в ходе путешествия детально изучали плантации и производство еды.

В программе раздела также примут участие Артем Темиров, один из основателей кооператива «Черный», инста-блогеры Instafoodpassion и целый ряд авторов книг, выходящих в издательстве «Эксмо» – среди них, в частности, Анастасия Зурабова, Олеся Куприн, Настя Понедельник, Евгений Сулес, Ирина Чадеева и другие замечательные авторы.

Книжная Антикварная ярмарка, впервые состоявшаяся в 2005 году, является постоянным разделом non/fictio№. Несмотря на то, что область книжного антиквариата остается довольно узкой и обособленной от других направлений рынка старого искусства, Книжной Антикварной ярмарке удалось не только выжить, но и укрепить свои позиции. За время своего существования ярмарка завоевала популярность и доверие ценителей и коллекционеров старинной книги.

Очень удачным оказался симбиоз элитарного букинистического мероприятия (букинистика традиционно относится к самым авторитетным сферам коллекционирования) и крупнейшей выставки современной литературы. В залах Центрального дома художника одновременно можно оценить историю и актуальное состояние издательского дела, что позволяет осознать роль русской книжности в развитии национальной культуры.

Одновременно с non/fictio№19 в 14-й раз состоится Vinyl Club – ярмарка виниловых пластинок, CD, винтажной аппаратуры и аксессуаров. На протяжении ряда последних лет в последних числах ноября ЦДХ принимает не только поклонников качественной литературы, но и любителей музыки, собирающих редкие музыкальные документы эпохи, многие из которых являются уникальными.

Формат объединения литературной и музыкальной составляющей в рамках единого мероприятия за это время оказался крайне востребованным у внушительного количества посетителей ЦДХ. Уникальные и редкие издания, представленные в залах ЦДХ, с одной стороны, малыми и независимыми книжными издательствами, с другой – коллекционерами винила, в итоге прекрасно дополняют друг друга на полках меломанов и любителей литературы.

По давней традиции, на non/fictio№19 состоятся церемонии награждения лауреатов литературных премий и финалистов конкурсов:

Вручение премий Посольства Франции: премии имени Мориса Ваксмахера и премии имени Анатоля Леруа-Болье

Вручение премии «Московский счет»

Объявление лауреатов премии Андрея Белого

Вручение «Премия читателя» – всероссийской литературной премии, учрежденной Российской государственной библиотекой для молодежи

Анонс литературной премии компании ЛитРес «Электронная буква» для начинающих авторов

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

1) На сайте ярмарки можно приобрести электронные билеты на non/fictio№19, чтобы избежать очередей в кассу. Для посетителей предусмотрены различные виды билетов:

обычный билет;

абонемент на все пять дней работы ярмарки;

семейный билет на четырех человек (родители с двумя детьми).

2) В разделе «Программа» любой посетитель имеет возможность сформировать свою персональную программу мероприятий, отметив галочками интересующие события и отправив их список на свою электронную почту.

3) На ярмарке будет работать курьерская служба «ММС», организующая доставку книг до ближайшей станции метро либо непосредственно домой покупателю (по всей Москве и по Московской области до 30 км).

4) На ярмарке будут работать электронные панели для поиска книг и мероприятий деловой программы. Официальный справочный сервис ярмарки non/fictio№19 – портал LiveLib.ru.