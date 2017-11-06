Виктория Ярзуткина назначена на должность директора корпоративного маркетинга Samsung Electronics
07.11.2017
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