Виктория Ярзуткина назначена на должность директора корпоративного маркетинга Samsung Electronics

Samsung Electronics объявляет о назначении Виктории Ярзуткиной на должность директора корпоративного маркетинга. На этом посту Виктория Ярзуткина будет отвечать за общую стратегию развития бренда Samsung в России и других странах присутствия в регионе, удержание лидерских позиций компании в сегменте потребительской электроники и продуктов для бизнеса.

Виктория обладает обширным опытом в сфере маркетинга, разработки маркетинговых стратегий, запуска и локализации новых продуктов и сервисов, управления маркетинговыми коммуникациями и репутацией брендов. До прихода в Samsung в разное время Виктория Ярзуткина занимала руководящие посты в крупных международных компаниях: Danone, Citibank, MasterCard, PepsiCo. Сфера ее экспертизы охватывает различные отрасли и категории продуктов и сервисов: от продуктов питания до финансовых услуг.

«Samsung много лет удерживает лидерские позиции на рынке России сразу по нескольким направлениям продуктов и сервисов. Такая высокая степень доверия клиентов компании и пользователей ее товаров накладывает определенный уровень ответственности. Я рада присоединиться к команде профессионалов Samsung Electronics, вместе с которыми мы объединим усилия по укреплению лидерства компании и формированию будущего посредством внедрения инновационных идей и технологий», - отметила Виктория Ярзуткина.

Виктория окончила факультет иностранных языков МГПУ им. Ленина, имеет степень MBA в области маркетинга Калифорнийского университета, Хейворд (California State University, Hayward). Замужем, воспитывает сына и дочь.