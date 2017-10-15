Телеканал SHOP24 стал глянцевым журналом

Телеканал SHOP24, входящий в группу компаний LEOMAX, объявил о выпуске каталога под собственным брендом. Глянцевое издание, с ежемесячным тиражом в 250 000 экземпляров, предложит своим подписчикам сезонные товары в категориях «одежда», «красота и здоровье», «украшения» и «товары для дома».

Каталог будет распространяться по почте вместе с заказами, сделанными в любом из каналов ритейлера LEOMAX GROUP. «Изучение мнений наших клиентов показало – несмотря на рост e-commerce, им нравится делать покупки офлайн, заказывая товары через каталог. Более 96% всех продаж на российском fashion-рынке осуществляется офлайн. И наша задача предоставить покупателям, возможно, самый приятный способ сделать заказ, не покидая любимое кресло», – отмечает Ольга Вансович, коммерческий директор телеканала «SHOP24».

Выпуская новый каталог под брендом SHOP24, LEOMAX GROUP следует своей стратегии омниканального клиентского сервиса для создания единого опыта покупок во всех каналах компании. Клиент должен иметь возможность не только приобрести необходимый ему товар там, где ему удобно, но и рассчитывать на все полагающиеся скидки и специальные предложения.

В новом каталоге представлены товары собственных торговых марок SHOP24. Более половины вещей, отшиваются в России, с учетом локальных стандартов и лекал. Само издание формата А5 свёрстано в стилистике глянцевого издания для женщин. На внутренних страницах есть таблица соответствия размеров, рубрики телеведущих SHOP24 и гороскопы.

В октябре 2017 года SHOP24 исполнилось 3 года. Под этим брендом компания успешно развивает собственный телемагазин с двенадцатичасовым объемом вещания в прямом эфире, интернет-магазин и каталог.