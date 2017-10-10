Брендинг

Брендбук А-100: Fabula Branding провела масштабную работу над фирменным стилем сети автозаправочных станций

Брендбук А-100: Fabula Branding провела масштабную работу над фирменным стилем сети автозаправочных станций

АЗС «А-100» — это масштабная сеть многофункциональных автозаправочных комплексов с высоким качеством сервиса и внимательным подходом к каждому клиенту. Чтобы усилить узнаваемость бренда и улучшить отстройку от конкурентов, требовалось разработать фирменный стиль, а также брендбук, регламентирующий внедрение этого стиля.

Начиная работу над брендбуком, Fabula Branding совместно с компанией «НИКОИНЖИНИРИНГ»провела аудит внешнего вида сети заправок и изучила восприятие объекта целевой аудиторией. Необходимо было выстроить единую систему визуальных атрибутов, ликвидировав существовавшие на тот момент разногласия в оформлении, которые размывали образ бренда и ухудшали его запоминаемость.

Так, был унифицирован логотип, который в указанный период времени использовался как в виде привычного цветка герберы, так и в своём новом «геометрическом» воплощении. После устранения разностилевых вариаций графический элемент приобрёл конкретные узнаваемые формы.

Была разработана единая цветовая схема. Доминирующим цветом в оформлении АЗС, фирменной атрибутики и коммуникационных посланий стал дружелюбный оранжевый. Тёплый яркий цвет хорошо передаёт ценности и философию бренда — клиентоориентированность, внимательность, приветливость и энергичность. А сдержанный серый помогает рассказать о технологичности сети.

Закрепление за брендом конкретной цветовой схемы помогло установить прочную ассоциативную связь («оранжевый — это А-100»), что упрощает его идентификацию.

Многостраничный брендбук подробно описывает особенности внедрения каждого элемента айдентики, а также регламентирует все варианты их использования: от стандартов оформления сувенирной и рекламной продукции до правил брендирования помещений, фирменного автотранспорта и корпоративного сайта.

Всего было проработано более двухсот позиций.

11.10.2017

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