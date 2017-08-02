ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей (03/07/2017 - 09/07/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 03/07/2017 - 09/07/2017
Кинофильмы
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|09.07.2017
|Пока живу, люблю
|Воскресенье
|16:15:18
|19:59:56
|3.4
|13.1
|2
|09.07.2017
|Заезжий молодец
|Воскресенье
|14:18:57
|16:15:18
|3.1
|14.0
|3
|08.07.2017
|Тени прошлого
|Суббота
|21:05:06
|00:59:56
|2.8
|11.4
|4
|06.07.2017
|Пророк
|Четверг
|21:00:45
|22:53:50
|2.2
|7.1
|5
|09.07.2017
|Новый Человек-паук: высокое напряжение
|Воскресенье
|21:00:14
|23:46:19
|2.1
|6.8
|6
|03.07.2017
|Назад в будущее-1
|Понедельник
|21:01:00
|23:17:52
|2.0
|6.4
|7
|05.07.2017
|Назад в будущее-3
|Среда
|21:01:37
|23:18:20
|2.0
|6.5
|8
|08.07.2017
|Новый Человек-паук
|Суббота
|20:59:14
|23:36:36
|1.9
|6.9
|9
|04.07.2017
|Дежа Вю
|Вторник
|19:59:43
|22:17:49
|1.9
|6.0
|10
|04.07.2017
|Назад в будущее-2
|Вторник
|21:00:24
|23:03:18
|1.8
|5.8
Advertology.Ru
03.08.2017
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