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65 лет факультету журналистики МГУ и 70 лет журналистскому образованию в Московском университете

65 лет факультету журналистики МГУ и 70 лет журналистскому образованию в Московском университете

Московский государственный университет объявил 2017 год Годом журналистского образования в МГУ. В 2017 году главный университет страны отметит сразу два юбилея: 65-летие факультета журналистики и 70-летие журналистского образования в МГУ.

В сентябре 1947 года на филологическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова было открыто отделение журналистики. А в 1952 году Распоряжением Совета Министров СССР на базе этого отделения и редакционно-издательского факультета Московского полиграфического института создан факультет журналистики.

На факультете журналистики МГУ в 1952 году было три кафедры – партийно-советской печати, истории советской и зарубежной журналистики, стилистики русского языка и редакционного издательского дела и две специализации – газетная и редакционно-издательская. Первым деканом (в 1952–1965 гг.) был Евгений Лазаревич Худяков. Его сменил Ясен Николаевич Засурский (он руководил факультетом в 1965–2007 гг.), после него факультет возглавила Елена Леонидовна Вартанова.

В разные годы на факультете работали выдающиеся ученые: Д. Э. Розенталь, А. В. Западов, К. И. Былинский, Р. А. Борецкий, Е. П. Кучборская, В. Н. Ружников, Е. П. Прохоров, С. А. Муратов, И. В. Толстой, С. И. Беглов, А. Г. Бочаров, В. Д. Пельт, В. В. Ученова, Г. А. Белая. Они не просто создавали учебные планы, разрабатывали учебные курсы и сами же их преподавали – они стали нравственными маяками, по которым многие студенты, а затем и выпускники журфака сверяли ценности профессии и жизни.

Сегодня в состав факультета входят 13 кафедр: стилистики русского языка, периодической печати, телевидения и радиовещания, теории и экономики СМИ, истории русской литературы и журналистики, зарубежной журналистики и литературы, истории и правового регулирования отечественных СМИ, литературно-художественной критики и публицистики, новых медиа и теории коммуникации, редакционно-издательского дела и информатики, рекламы и связей с общественностью, социологии массовых коммуникаций, фотожурналистики и технологий СМИ. Сегодня факультет – ведущий центр журналистского образования России. В штате 41 профессор и доктор наук, более 100 доцентов, научные сотрудники и журналисты-практики. Журфак МГУ – лидер научных исследований в области медиа и учебно-методической деятельности.

За годы существования факультет выпустил более 27 тысяч специалистов, бакалавров, магистров, аспирантов, кандидатов наук. Факультет журналистики МГУ готовит профессионалов для всех секторов современной российской медиаиндустрии: газет, журналов, книжных издательств, теле- и радиокомпаний, интернет-СМИ, рекламных агентств и служб по связям с общественностью. Из стен факультета вышло немало людей, чьи имена широко известны в России и за рубежом: Алексей Аджубей, Юрий Щекочихин, Отто Лацис, Анна Политковская, Владислав Листьев, Виталий Игнатенко, Ия Саввина, Вячеслав Гордеев, Владимир Толстой, Марк Розовский, Дмитрий Рогозин, Андрей Колесников, Эрнест Мацкявичюс, Яна Чурикова и другие.

Выпускники факультета журналистики работают в региональных СМИ России, в представительствах зарубежных СМИ.

По результатам рейтинга «100 вузов, осуществляющих подготовку бакалавров для медийной индустрии», подготовленного Министерством связи и массовых коммуникаций РФ в 2014 году, факультет журналистики МГУ уверенно занимает 1 место. В 2016 году он стал единственным российским факультетом, который вошел в рейтинг лучших вузов мира QS World University Rankings by Subject по специальности «СМИ и коммуникации».

В бакалавриате сегодня студенты специализируются по индустриальным профилям «Телевизионная журналистика», «Журналистика печатных СМИ», «Радиожурналистика», «Фотожурналистика», «Интернет-журналистика», «Медиабизнес», «Дизайн СМИ», «Реклама», «Связи с общественностью». Обучение проводится также по тематическим специализациям: «Международная журналистика», «Художественная культура в СМИ», «Деловая журналистика», «Социальная проблематика в СМИ», «Политическая журналистика», «Журналистика моды и стиля жизни», «Спорт в СМИ» и др. Для абитуриентов действуют подготовительные курсы и Школа юного журналиста. Для всех желающих проводятся лекции и мастер-классы в рамках проекта «Открытый журфак», работают летние образовательные лектории в Парке Горького и на ВДНХ.

Факультет активно сотрудничает с ведущими зарубежными вузами и школами подготовки журналистов. Среди них – университеты Великобритании, Германии, Италии, Испании, США, Франции, Финляндии, Швеции, Нидерландов, КНР и других стран. Факультет – член всех основных международных организаций исследователей СМИ и массовых коммуникаций.

30.05.2017

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